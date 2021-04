Felipe Ferreira comemora acesso inédito do Cuiabá à Série A e projeta temporada 2021

Um dos principais destaques do Cuiabá na última temporada, o meia Felipe Ferreira, com passagens pelo Grêmio, CRB e Vasco, falou sobre o ano que teve com a camisa do Dourado. Feliz com tudo que aconteceu, o jogador destacou o trabalho intenso que fez durante toda a época.

“Faço uma avaliação positiva da minha passagem no Cuiabá e agradeço ao clube por isso. Foi um ano muito intenso, que se encerrou em 2021 com um acesso histórico do clube para a Série A. Sou muito feliz por ter participado de forma ativa disso. Sem dúvida, foi uma temporada muito boa individualmente”, disse.

Segundo o atleta, que pertence à Ferroviária, a meta é definir o futuro nos próximos dias.

“Tenho vínculo com a Ferroviária e vamos conversar para saber os próximos passos agora. Estou muito motivado para essa temporada 2021", concluiu.