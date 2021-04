Everton Heleno avalia primeiros dias na Portuguesa e mira boa disputa no Carioca

Um dos contratados da Portuguesa-RJ para esse primeiro semestre, o meia Everton Heleno, ex-CSA e Santa Cruz, falou sobre o desejo de fazer um grande estadual com a camisa do clube carioca. Segundo o jogador, que está no Botafogo-PB, a meta é ter intensidade máxima durante toda a disputa do Cariocão.

“Tenho trabalhado muito no dia a dia para fazer um grande estadual no clube. Vou continuar me dedicando ao máximo para que esses próximos meses sejam de grandes jogos para todos aqui no clube. Estou muito motivado com esse novo desafio aqui na Portuguesa”, disse.

Segundo Heleno, o elenco tem tudo para fazer um bom estadual.

“Estamos trabalhando muito para que a equipe faça um grande estadual. O grupo é bom, competitivo e tem tudo para alcançar seus objetivos”, falou.