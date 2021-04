Edson Mardden mira manutenção de boa fase como titular no CRB

Um dos principais nomes do CRB nos últimos anos, o goleiro Edson Mardden destacou o desejo de chegar ao jogo de número 100 com a camisa do clube em 2021. Segundo o arqueiro, que tem 70 partidas no Galo, essa meta será alcançada com muita dedicação.

“Estou muito focado e motivado para conquistar esse objetivo dos 100 jogos. É um desejo que tenho para marcar de vez a minha história com a camisa do Galo. Vou me dedicar muito para que isso aconteça", disse.

Segundo o arqueiro, o alvirrubro tem tudo para ter um grande ano.

"A diretoria tem se esforçado para manter uma base e para reforçar o elenco. Tenho certeza que teremos um grupo forte para 2021", falou.