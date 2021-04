Motivado para nova temporada, Anselmo Ramon fala em repetir bom desempenho de 2020

Principal nome da Chapecoense na última temporada e um dos artilheiros da equipe em 2020, o atacante Anselmo Ramon destacou a ótima fase que vive com a camisa do clube. Garantido no clube para 2021, o atleta falou sobre a perspectiva para fazer um grande ano novamente com a Chape.

"Estou muito focado e vou trabalhar muito para que essa temporada seja ainda melhor do que a que passou. Estou motivado. Espero que esse ano de 2021 seja de conquistas e grandes resultados para o grupo”, afirmou.

Segundo Anselmo, o elenco vai se preparar muito para o ano de retorno do clube à Série A.

"Esse é o ano de retorno do clube para a Série A. Tenho certeza que faremos um grande primeiro semestre para chegarmos bem no Brasileirão", disse.