Pia Sundhage faz balanço do desempenho da Seleção Brasileira no Torneio She Believes

O Torneio She Believes contou com a participação de quatro seleções e serviu de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A Seleção Brasileira Feminina venceu duas das três partidas que disputou e terminou na segunda colocação, atrás apenas dos EUA, que venceu todos os jogos.

A comandante do Brasil, Pia Sundhage, fez um balanço do desempenho de algumas atletas e admitiu que há aspectos a serem aprimorados.

“Tivemos algumas respostas, algumas delas foram com jogadoras jogando bem, mas algumas precisam competir um pouco mais para alcançar um nível internacional. Então tivemos destaques positivos e outros nem tanto. Segundamente, conseguimos marcar gols, fiquei bem contente. Defensivamente, precisamos ajustar alguns detalhes, para conseguirmos realizar transições e contra-ataques”.

A treinadora destacou também que o modelo do torneio se assemelha muito ao das Olimpíadas e foi uma boa experiência para avaliar o aspecto físico.

“Uma coisa importante é o aspecto físico, tivemos três jogos e pudemos notar que algumas jogadoras ficaram cansadas. E essas são as circunstâncias nas Olimpíadas, com jogos de apenas dois dias de diferença. Então isso é algo que nós atentamos desde o início, porque as jogadoras que levaremos para as Olimpíadas têm que estar preparadas para jogar muitos jogos, como a Rafa, que jogou todos os jogos e é um bom exemplo disso. E foi muito bem. Então estando em forma, consequentemente você se mantém saudável e pronta para jogar, então, com isso vem a confiança”.

A Seleção Brasileira encerrou a participação com duas vitórias e uma derrota, conquistando seis pontos dos nove disputados. As vitórias foram sobre a Argentina por 4 a 1 e o Canadá, por 2 a 0. A derrota ocorreu na partida com os EUA, pelo placar de 2 a 0.