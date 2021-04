Real Noroeste quer manter tabu contra Estrela para largar bem no estadual

Começar o campeonato estadual bem é essencial para iniciar a temporada com o pé direito, ainda mais se a primeira partida for em casa. Neste sábado (27), às 15h, o Real Noroeste faz o jogo de abertura do Campeonato Capixaba 2021 contra o Estrela do Norte, no Estádio José Olímpio da Rocha.

Os Merengues Capixabas nunca perderam para a equipe de Cachoeiro. O primeiro confronto entre os dois times foi em fevereiro de 2013. De lá para cá, foram quatro jogos também pelo Campeonato Capixaba, sendo duas vitórias do Real Noroeste e dois empates. Além disso, o time de Águia Branca venceu todos os dois encontros em casa: foram duas vitórias, três gols marcados e somente um gol sofrido.

A Primeira Fase do estadual terá nove rodadas com todas as equipes se enfrentando no formato de pontos corridos. Os dois últimos colocados serão rebaixados, os oito primeiros avançam às quartas de final, que será disputada em dois jogos. O campeão também será definido em dois jogos. A equipe que tiver a melhor classificação de todo o campeonato terá a vantagem de realizar a partida de volta com mando de campo.

Retrospecto de Real Noroeste x Estrela do Norte no Rochão:

2 vitórias do Real

0 vitórias do Estrela

0 empates

3 gols marcados pelo Real

1 gol marcado pelo Estrela

Retrospecto geral de Real Noroeste x Estrela do Norte:

3 vitórias do Real

0 vitórias do Estrela

2 empates

6 gols marcados pelo Real

3 gols marcados pelo Estrela

CORREÇÃO! - 28/02/2021 (20h36)

O Estrela do Norte venceu o Real Noroeste uma vez! Em 2014, em Águia Branca, pelo primeiro turno do Campeonato Capixaba