EntrevistaVAVEL: na expectativa da estreia, Lorran mira bom estadual do Itumbiara

De volta à primeira divisão do Campeonato Goiano, o Itumbiara já tem um elenco formado. Entre os novos reforços está o atacante Lorran Freitas, de 24 anos, o jogador estava no Tigres.

O atacante começou no sub-17 do Americano e em 2017 foi campeão da B1 e garantiu o acesso a Série A do Campeonato Carioca. Em 2020 jogou no Tigres, onde Lorran deu duas assistências e marcou três gols pela equipe, mas infelizmente o acesso não veio e nesta temporada ele defenderá o Itumbiara.

Em entrevista ao site VAVEL Brasil, o atacante falou sobre o seu ponto forte, como vem sendo q preparação e expectativa para o estadual e sua estreia no novo clube.

VAVEL Brasil: O Itumbiara conseguiu novamente o acesso. Qual a sua expectativa para esse estadual? Como você avalia esse tempo na equipe?

Lorran: "A expectativa é a melhor possível, fazer um bom campeonato e chegar o mais longe possível nesse estadual. A equipe é muito boa, muita qualidade. Vamos fazer um ótimo campeonato!

VAVEL Brasil: Lá no Tigres você marcou três gols? Qual foi o seu favorito ou mais marcante?

Lorran: "Sim, lá no Tigres eu marquei três gols. O mais marcante foi o primeiro gol contra o Barra Mansa, que o goleiro deu um chutão e eu consegui dominar bem, tirar o zagueiro e fazer o gol.

VAVEL Brasil: Apesar da pouca idade, em 2017 você foi campeão do Campeonato Carioca Série B1 e conseguiu o acesso na competição. O foco esse ano no Itumbiara é seguir na primeira divisão e buscar o título?

Lorran: Com certeza! Primeiro passo é permanecer na elite e buscar o título.

VAVEL Brasil: Quais os seus pontos fortes como jogador?

Lorran: "Velocidade, dribles em curto espaço e boa finalização.

VAVEL Brasil: E a ansiedade pela sua estreia pelo Itumbiara como tem sido?

Lorran: A ansiedade é muita pra jogar, mas tenho certeza que estou preparado para fazer uma grande estreia e um grande campeonato."

O Itumbiara vem de empate na primeira rodada do Goianão e está em terceiro lugar com um ponto.