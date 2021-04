MeuRival: mulheres relatam séries de casos sobre preconceito no futebol

No dia dedicado às mulheres, o Museu do Futebol iniciou uma campanha no Twitter, com a hashtag Meu Rival, para incentivar profissionais e torcedoras mulheres a compartilharem experiências machistas as quais sofreram pelo simples motivo de gostarem ou trabalharem com o futebol.

A instituição participou e foi responsável por relembrar fatos históricos, como o decreto-lei que proibiu o futebol feminino profissional entre os anos de 1941 e 1979 no país.

A maioria das publicações são sobre falas e atitudes machistas e perguntas como “O que é impedimento?”, “Mas você gosta mesmo?”, que subestimam e questionam a capacidade de uma mulher entender sobre o futebol.

Confira algumas postagens

#MeuRival questiona o futebol feminino e o fato de ser atleta e mãe — Tamires Dias (@tata_dias10) March 8, 2021

#MeuRival achou que seria divertido aplicar um teste de conhecimento sobre futebol numa entrevista ao vivo quando eu estava lançando meu primeiro livro sobre... futebol! — Clara Albuquerque (@claalbuquerque) March 8, 2021

#MeuRival proibiu mulheres de cabelo curto de jogarem um campeonato de futebol. Estava no REGULAMENTO da competição. Ele queria deixar o torneio mais "feminino". — Museu do Futebol (@museudofutebol) March 8, 2021

#MeuRival discriminou tanto as pioneiras do futebol que a maioria da população não sabe quem é Sissi, uma das maiores camisas 10 que o mundo da bola já viu. Essa mulher deveria ser homenageada, exaltada e reconhecida à altura de seus feitos. pic.twitter.com/OqXNfunGFz — Olga Bagatini (@OlgaBagatini) March 8, 2021

#Meurival (e muitos rivais) disse que não tenho voz pra narrar, que narração não é pra mulher, que desafiei a tradição da rádio onde narrei pela primeira vez, que eu estragava o jogo narrando, etc etc. E pra cada rival que solta uma dessa, eu narro um gol. Essa é minha resposta. — Isabelly Morais (@isabellymoraiis) March 8, 2021