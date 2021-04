Invicto na temporada, atacante MV projeta Volta Redonda ainda mais forte: "Buscamos o título"

Líder do Campeonato Carioca após quatro rodadas e já garantido na segunda fase da Copa do Brasil, o Volta Redonda está em ótima fase neste início de temporada. Perto do clássico local, diante do Resende, o atacante MV destaca a importância de encarar cada jogo como "final" enquanto o sonho do título é amadurecido após cada triunfo.

Recém chegado em janeiro deste ano, MV foi a sensação da série B2 Carioca, quando defendeu o Pérolas Negras. Após a conquista do troféu na competição, o artilheiro se mudou para o time do Sul do Estado, onde forma um trio ofensivo junto de Alef Manga e João Carlos.

Em menção à parceria com os outros dois atacantes, MV elogia a qualidade de seus colegas: "São grandes jogadores, o João Carlos é letal e os números mostram isso e o Alef é diferenciado com uma característica que se complementam. Eu aprendo com eles cada dia que passa, graças a Deus está dando certo. Logo na minha estreia eu coloquei a bola na cabeça do João para ele marcar contra o Madureira. Na Copa do Brasil eu dei a assistência para o Alef marcar seu segundo gol. Assim construímos um ataque forte, temos ótima relação e eu ouço muito os conselhos deles", revela MV.

Grande fase

Com 10 pontos somados, incluindo uma vitória diante do Vasco em casa, o Volta Redonda é líder do Cariocão, seguido de perto pelo Flamengo. Após o começo avassalador, o atacante do Voltaço quer o time sonhando alto.

"A liderança é fruto do trabalho de um clube que vem se preparando para buscar grandes feitos no futebol brasileiro. Toda diretoria, comissão técnica e jogadores, estamos engajados com o propósito de elevar o nome do Volta Redonda para mais destaque no futebol nacional e internacional. Ninguém entrar em um campeonato sem pensar em ser campeão, estamos em busca do título, sem menosprezar ninguém, fazendo um passo por vez", aponta.

Próximo de seu primeiro clássico pelo clube, MV projeta duelo diante do Resende e fala sobre as expectativas de enfrentar Flamengo e Fluminense, hoje os grandes times do campeonato. "Será meu primeiro clássico aqui, espero que venham muitos (risos). Encaro com naturalidade mesmo sabendo que será um jogo difícil, encaro todos os jogos como se fosse uma final. Os dois times (Fla-Flu) são dignos de muito respeito, serão outras duas finais para a gente, mas primeiro devemos pensar no Resende", ressalta o jogador.

Com apenas 22 anos, MV é considerado uma das grandes apostas do Volta Redonda para a temporada. Após vir de uma temporada com 7 gols pelo Pérolas Negras, o jogador quer superar sua marca anterior. "Tenho em mente superar meus números do ano passado, mas priorizo os objetivos do clube. No primeiro tempo contra o Castanhal, na Copa do Brasil, por exemplo, ajudei muito mais na marcação, cobrindo o lateral. Já na segunda etapa eu fui mais ofensivo e dei a assistência para um dos gols", finaliza MV.

Sendo assim, o Voltaço se prepara para o clássico de terça-feira contra o Resende. Ainda nesta semana, o Fluminense será o próximo adversário. Com três vitórias e um empate, o Tricolor de Aço soma 10 pontos na tabela e lidera o estadual com um ponto a mais que o Flamengo.