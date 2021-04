Reforço do Confiança, Gilberto Júnior fala sobre infância em Salvador e futebol nordestino

Na infância, quando se preparava para se tornar um jogador profissional, o reforço do Confiança, Gilberto Jr. jogou parte da sua base no antigo clube formador, Real Salvador, e de acordo com o volante, sua naturalidade e início de carreira justificam sua escolha e identificação com o futebol nordestino.

"Eu não consigo me recordar o ano exatamente, acredito que era 2003, eu ainda pirralho, me preparando para ser um jogador profissional, disputamos o que a gente chamava de Copa do Nordeste Infantil, e ganhamos, foi o meu primeiro título da vida. Daí vem minha sintonia com o futebol nordestino, além de eu ter nascido na Bahia, e ter me formado no nordeste, inclusive, passei também pela base do Vitória, eu me identifico demais com a cultura, com o povo e a receptividade", comenta o baiano de Serrinha-BA

Pela região nordeste, além de Real Salvador e Vitória, enquanto atuava na base, o camisa cinco do Dragão já defendeu, profissionalmente, as cores do CRB, quando foi emprestado para a fase final da série B do Campeonato Brasileiro de 2012.

"Eu atuei em poucas partidas com o CRB, fui emprestado para a reta final da série B, e logo na sequência fui para o Alético de Sorocaba, então digo que agora, aqui no Confiança, é a primeira oportunidade de fato que tenho de atuar na minha região, disputar uma copa do nordeste e estadual, perto do meu povo", argumenta o jogador.

A próxima partida do Confiança no sábado (27), pela Copa Nordeste, diante do Vitória-BA, time em que Gilberto atuou nas categorias de base.

"Acredito na crescente do nosso time, a vitória sobre o Sport nos deu um pouco mais de gás para continuarmos buscando a ascensão nas competições. Assim como nós, a equipe do Vitória também é forte e altamente qualificada, acredito que será um duelo difícil, e nós vamos em busca dessa sequência de vitórias", finaliza.