Volante do Ferroviário, Wesley Dias destaca necessidade da equipe voltar a vencer na Série C

Capitão do Ferroviário e um dos principais nomes do elenco cearense neste ano, o volante Wesley Dias, ex-Estoril, quer o crescimento da equipe em 2021. Segundo o atleta, a meta de todos é evoluir nesta temporada.

“Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe possa evoluir e crescer na Série C. Estamos no caminho certo e nos empenhando para que os resultados sejam positivos no segundo semestre”, disse.

Ainda de acordo com o jogador, seu momento tem sido muito especial.

“Estou em uma fase bastante especial, positiva. Vou continuar me dedicando para melhorar meus números no clube”, falou.