Que tal fazer um vídeo com os melhores momentos do seu time e guardar derecordação? Veja como!

Acompanhar partidas de futebol, sejam aquelas de competições nacionais ou internacionais, é um dos principais hobbies dos brasileiros. E por um bom motivo: poucas experiências proporcionam maior euforia e adrenalina do que assistir um jogo, especialmente quando torcemos para algum time.

De maneira semelhante, quem é apaixonado pelo futebol também gosta de falar sobre o assunto e até mesmo produzir materiais relacionados, como fotos e vídeos. Cortes com os melhores lances de uma temporada, imagens diretamente do estádio e memes estão entre as principais mídias feitas.

Embora algumas edições sejam simples, outras podem exigir ferramentas mais complexas. O que fazer, então, se você não possui conhecimentos aprofundados com edição de vídeo? A resposta é simples: basta encontrar uma ferramenta acessível, como aquela sobre a qual vamos falar hoje!

Como posso editar vídeos de maneira simples?

Para quem não possui experiência com edição de vídeo, a perspectiva de lidar com programas especializados pode ser assustadora. No fim das contas, muitos de nós sequer têm o “vocabulário” para entender o que as ferramentas de programas do gênero fazem e como podem ser utilizadas.

O ato de saber como cortar vídeo, por exemplo, é um dos mais simples, mas nem por isso é fácil.

“Fade in” e “fade out” são dois elementos relacionados ao corte de vídeos, mas eles não são imediatamente óbvios para quem está de fora. Ou seja: não existem soluções práticas, certo? Felizmente, existem!

Essas soluções práticas se apresentam na forma de programas com interfaces possíveis de serem intuídas mesmo se você nunca lidou com um programa do gênero. Nos parágrafos abaixo nós elaboramos um tutorial focado em um desses softwares para PCs, o Wondershare Uniconverter.

Como fazer vídeos com o Uniconverter

1 – Envie os arquivos originais para o computador

Para fazer um vídeo com os melhores momentos do seu time utilizando o Wondershare Uniconverter, é necessário ter os arquivos originais em mãos. Isso pode ser feito de diferentes formas, de acordo com o local ou dispositivo onde eles foram salvos. O WhatsApp, por exemplo, é um desses meios.

Ao mesmo tempo, você deverá acessar o site oficial do Uniconverter e fazer o download do programa na versão do seu sistema operacional. A instalação não demora mais do que alguns segundos (ou poucos minutos) e, ao fim, o programa pode abrir automaticamente ou via área de trabalho.

2 – Utilize as ferramentas mais adequadas

Já na janela inicial do Wondershare Uniconverter, você encontrará a ferramenta para tirar marca d’água, a qual constará como “remover marca d’água 2.0”. O Uniconverter tomará um momento para baixar a ferramenta específica. Quando isso for concluído, ele pedirá que você adicione o vídeo original.

O mesmo vale para outras ferramentas, como alterador de voz, removedor de voz, removedor de ruído, cortador inteligente e editor de legendas. Basicamente, você deve selecionar a ferramenta que deseja e então enviar o vídeo original. Em seguida, os passos para a edição dependem do seu objetivo.

3 – Aguarde a finalização dos processos

Um elemento a ser destacado é que, não importa se a edição do seu vídeo for interrompida, o arquivo original continua intacto! Isto é: você precisará reiniciar o processo (caso não o tenha salvo), mas nada será perdido de maneira irreversível. Mesmo assim, o mais recomendado é aguardar a conclusão.

Considerando que o Uniconverter é focado em vídeos de alta qualidade, como aqueles em 8K e 4K, pode ser necessário aguardar alguns minutos, a fim de que a edição saia como esperado. De qualquer forma, o software oferece alguns dos processos mais ágeis do mercado, quando comparado a outros.

4 – Conheça os principais “truques” do programa

O Wondershare Uniconverter é um programa simples, mas ele pode se tornar ainda mais simples se você souber alguns “truques”. Um deles é o fato de que você pode editar múltiplos vídeos de uma só vez. Isso elimina a necessidade de selecionar arquivos “de um em um” quando edições serão similares.

Outro truque é o fato de que arquivos recentes ficam salvos em uma aba sob o nome de “meus arquivos”. Isso permite que você acesse mais rapidamente os arquivos originais editados recentemente, sem que seja necessário selecioná-los como explicamos durante a etapa número 2.

Quais são as outras ferramentas do Wondershare Uniconverter?

Nos tópicos anteriores, você aprendeu sobre a melhor forma de editar vídeos com o Wondershare Uniconverter, mas as funcionalidades mencionadas acima são apenas a ponta do iceberg. Quando falamos das ferramentas de edição de vídeo do software, é interessante mencionar algumas outras.

Como ferramentas complementares, é possível destacar a gravação de tela, gravação de DVD, reprodução de vídeos, transcrição de voz para texto, edição de legenda, conversão e gravação de CD, conversão VR e transferência entre dispositivos. Todas elas possuem um uso simples e muito rápido.

Além disso, não importa o formato de vídeo que está utilizando e nem mesmo a resolução dele, já que o Uniconverter é compatível com mais de 1000 extensões, bem como é capaz de lidar com imagens em 8K e 4K, convertendo-as em 1080p sem que exista nenhuma perda notável de qualidade.

Para finalizar, é interessante destacar a importância de manter os materiais produzidos com o Wondershare Uniconverter protegidos contra problemas técnicos ou erros humanos. Sempre que possível, salve os arquivos em diferentes dispositivos e plataformas e realize backups frequentes.