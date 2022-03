Marco Túlio exalta evolução do CSA no início da temporada

Um dos principais nomes do CSA em 2021, o meia-atacante Marco Túlio elogiou o crescimento da equipe alagoana na temporada. Segundo o atleta, o grupo tem tudo para continuar evoluindo em 2022.

“Estamos em um ritmo forte e crescemos muito nas últimas semanas. O grupo vem ganhando confiança a cada jogo, a cada treino. Agora é manter essa intensidade para que as coisas saiam como estamos planejando nas próximas semanas”, disse.

Segundo Túlio, seu momento tem sido especial.

“Estou feliz com tudo que tenho vivido com a camisa do CSA. Tenho trabalhado muito para continuar crescendo com a camisa do clube e para ajudar ainda mais na sequência da temporada”, falou.