Jonatan Giráldez prega cautela em relação a vantagem do Barcelona: "Não está decidido"

Em partida válida pela Liga dos Campeões Feminina, o Barcelona ganhou do Real Madrid de 3 a 1 fora de casa, abrindo vantagem para o jogo de volta das oitavas de final. Apesar de saírem na frente e estarem mais perto da semifinal, o técnico Jonatan Giráldez afirmou que a disputa eliminatória ainda não encerrou, e que o Barça ainda não se classificou.

''É um grande resultado, mas a fase eliminatória não está decidida. Sabíamos que seria um jogo difícil. Todos os precedentes na Liga dos Campeões foram difíceis, especialmente fora de casa.''

Vale lembrar que o Barcelona é o atual campeão da competição, enquanto seu maior rival é estreante, sendo o primeiro confronto entre as equipes pela Women's Champion League. As merengues abriram o placar, mas levaram a virada e vão tentar buscar o prejuízo no jogo de volta, que acontece no próximo dia 30.

Além dos dois clubes espanhóis, seguem vivos na competição a Juventus, Lyon, Arsenal, Wolfsburg, Bayern e PSG. A equipe catalã é uma das favoritas, já que conquistou a Tríplice Coroa na temporada passada e conta com a meia-campista Alexia Putellas, melhor jogadora do mundo.

Lyon também é um grande favorito, sendo inclusive o maior campeão do torneio, com sete títulos. O clube francês trouxe bons reforços e teve a melhor campanha da fase de grupos, tendo a brasileira Catarina Macario como artilheira da competição, ao lado de Ada Hagerbeg.