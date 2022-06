Luan Tarnovski projeta próximo jogo do Carlos Renaux pela Série B do Catarinense

Depois da primeira rodada da Série B do Campeonato Catarinense, o zagueiro Luan Tarnovski, do Carlos Renaux, acredita que o time pode continuar com a invencibilidade na competição. Na rodada de estreia, o time empatou por 1 a 1. Para o duelo contra o Caravaggio neste fim de semana, Luan projeta um duelo complicado, apesar de ser o primeiro jogo do time de Brusque em seus domínios.

"Nos comportamos bem na primeira partida fora de casa, e conseguimos um ponto importante na estreia, exercendo nosso plano de jogo. Domingo será um jogo difícil, pois o adversário é organizado e bem treinado, mas com certeza vamos em busca da vitória dentro de casa", afirmou.

Ainda sobre o duelo da próxima rodada, o zagueiro acredita que o Carlos Renaux tem mais de um ponto forte para ir em busca da vitória e brigar pelo topo da tabela da competição.

"Acredito que nosso time tem vários pontos fortes, tanto com a posse da bola saindo da pressão e circulando bem a bola, quanto na bola longa", disse.