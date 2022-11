Lucas Paquetá vê críticas como essenciais para espaço na Seleção Brasileira

A ascensão de Lucas Paquetá no futebol foi rápida, surgindo no Flamengo em 2016 e virando titular no Milan em apenas três anos. No entanto, os altos e baixos também foram marcantes, gerando críticas e dúvidas sobre a capacidade do meia carioca.

A convocação para a Copa do Mundo de 2022 foi a prova de que ele conseguiu superar os problemas, inclusive usando as críticas para evoluir em campo. O jogador explicou que a comissão técnica da Seleção Brasileira foi essencial na carreira.

Essa fala foi feita na entrevista recente do meia para o time do blog de palpites na Copa do Mundo da Betway. Paquetá explicou como foram os últimos anos na Europa, e como as críticas ajudaram a superar momentos ruins nas equipes. Logo após que chegou ao futebol italiano, em 2019, o brasileiro enfrentou dificuldades para render e, mesmo sendo titular em alguns momentos, nunca convenceu os torcedores.

Além disso, o Milan passava por um momento conturbado, e o elenco não era dos melhores.

No ano seguinte, Lucas Paquetá assinou com o Lyon e foi tentar a sorte no futebol da França. Fez mais de 80 jogos até 2022 e mostrou todo potencial que tinha no Flamengo. Na conversa, ele explica que essa mudança foi essencial, e só aconteceu pelas críticas. O meia foi alvo de vários comentários negativos, sobretudo pelos jogos iniciais no Brasil, e usou isso como incentivo para melhorar. Paquetá afirma que isso deu certo, e o resultado está acontecendo agora.

O jogador assinou com o West Ham, em transferência de 60 milhões de euros, a mais cara do clube, e se firmou como uma opção para Tite na Seleção Brasileira. Aliás, foram as críticas da comissão técnica que fizeram o meia continuar no caminho do sucesso. Agora o sonho é conquistar títulos, inclusive o Mundial no Catar. Um desafio complicado, mas que pode ser feito ao lado de craques, como Vinícius Júnior, Neymar e Thiago Silva. Seria a redenção final com a camisa amarela.

Apoio de Tite e dos familiares

Durante a conversa com a equipe da Betway, site de apostas na Copa do Mundo, Lucas Paquetá confidenciou alguns momentos importantes. Um deles foi na primeira oportunidade com a Seleção Brasileira, ainda em 2018. O meia não fez uma boa partida, mas foi abraçado pela comissão técnica, consultiva por Tite. Isso foi essencial para confiar em uma volta por cima, que realmente aconteceu anos depois.

O antigo jogador do Flamengo foi muito cedo para o futebol europeu, e isso causou algumas dificuldades na carreira. As críticas acabaram sendo importantes para entender qual caminho seria o melhor para evoluir. Essa é a visão do próprio jogador, mostrando maturidade e calma para ficar entre os melhores.

O treinador do Brasil reconheceu isso, e hoje Paquetá é uma das opções para titular no elenco.

“No início foi um pouco difícil vestir a camisa da seleção, confesso. Era um moleque, recebi algumas críticas, que são normais, você tem que escutar”, afirmou Paquetá.

Esse é o pensamento de quem sabe avaliar os comentários, e usá-los para evoluir em campo. Outros jogadores passaram por isso, mas nem todos aproveitaram o momento. É uma das grandes qualidades do meia do West Ham.

Disputa do Mundial

A convocação para a Copa do Mundo de 2022 não foi uma grande surpresa para Paquetá, pois ele vinha jogando com Tite regularmente nas Eliminatórias. No entanto, isso não tira o nervosismo para o torneio.

“Vai ser uma Copa bem disputada, mas a gente acredita muito no nosso trabalho”, garante o camisa sete do Brasil no Mundial.

Em caso de título, o meia afirma que não vai faltar comemoração e muitos sentimentos positivos descarregados. “Vai ter dancinha, porque isso não tem jeito, é uma marca nossa já. Acho que eu vou chorar muito de emoção”, concluiu o promissor meia de apenas 25 anos.

Um bom jogador é construído em momentos ruins, e Lucas Paquetá é o melhor exemplo disso. Quem viu a atuação em 2018 não acreditaria que, quatro anos depois, ele seria um dos convocados para o Mundial no Catar. Isso aconteceu por conta da evolução do meia, tanto mental como técnica. A experiência no Lyon foi essencial para isso, assim como as críticas construtivas recebidas neste tempo.