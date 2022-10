Gabriel destaca estreia positiva e briga pelo acesso para elite do futebol norte riograndense

Segundo colocado na divisão estadual de acesso do Rio Grande do Norte, o Laguna é um dos concorrentes a vaga na elite para próxima edição do campeonato. O time buscou reforços para brigar contra o Alecrim, líder da competição até aqui, e conseguiu a contratação de peso do zagueiro Gabriel.

Com bagagem internacional, o atleta já atuou pelo Kerala United da Índia e pelo Shakhtar Donetsk. No Brasil, Gabriel atuou por Santo André, Atibaia, Lemense e agora no Laguna.

“Fico feliz por esse novo desafio, confiante nos bons desempenhos da equipe nas próximas partidas. Temos um elenco bem qualificado, e vamos em busca do acesso para elite, visando a próxima temporada”, exaltou Gabriel.

Nesta edição, o Laguna é o segundo colocado, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas em sete jogos. Com 13 pontos conquistados, a equipe busca está a cinco do líder Alecrim.

“É uma vantagem momentânea de duas rodadas, porém sabemos que com o confronto direto, podemos diminuir para dois pontos a vantagem, e aí fica tudo em aberto. Antes, precisamos focar na decisão desta quarta, importante vencer para se manter na briga”, destacou o zagueiro

Com seis confrontos restantes, o Laguna enfrenta o Parnamirim (c), Alecrim (f), Baraúnas (c), Atlético Potengi (f) e Visão Celeste (c). Até aqui, são 62% de aproveitamento no campeonato, e o time busca melhorar o desempenho em campo para conquistar a vaga de acesso à divisão de cima.