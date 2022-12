Por classificação, João Zachini analisa desafios do Vila Nova na Copinha

Principal competição de base do Brasil, a Copa São Paulo se aproxima. Com isso, muitos talentos vivem a expectativa de disputar o campeonato que já revelou tantos craques para o futebol brasileiro.

Com o zagueiro João Zachini não é diferente. O defensor, que chegou recentemente ao Vila Nova, está confiante em uma boa participação na copinha.

"As minhas expectativas são as melhores possíveis, claro que não tenho nada confirmado ainda (sobre atuar), mas sigo me preparando ao máximo e tenho certeza de que vamos colher frutos maravilhosos nesta competição" afirmou.

Em relação a preparação, Zachini vê o time pronto para encarar um campeonato bem complicado.

"A preparação do nosso elenco está sendo muito boa, o grupo todo abraçou a ideia do novo treinador e estamos se dedicando muito nos treinos e nos amistosos preparatórios. Tenho certeza de que chegaremos muito fortes para a competição" contou o atleta.

Por fim, o defensor analisou os adversários que o Vila Nova terá que superar nesta primeira fase da Copa São Paulo para avançar ao mata-mata.

O grupo que nós caímos é muito equilibrado, por mais que não tenha nenhum adversário da Série A. Os clubes de menor expressão possuem a Copa São Paulo como campeonato do ano, então sempre querem fazer uma boa campanha".

Completando, o zagueiro fez uma análise sobre o grupo do Vila na competição.

"No nosso grupo caíram dois adversários da cidade, algo que dificulta um pouco para nós por eles já conhecerem o campo, clima e terem a torcida a favor deles. Mesmo assim, acredito que o Vila irá fazer história" analisou sobre a chave que também conta com Mauaense, Mauá FC e Nova Iguaçu.