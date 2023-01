Brasileirão de 2023 terá a novidade das SAFs e clubes grandes de volta

Os Campeonatos Brasileiros dos últimos anos foram cheios de novidades. Desde a implantação do VAR, que não eliminou as discussões sobre erros de arbitragem, mas limitou as falhas, até o período de domínio de clubes ricos com enormes investimentos, como Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG.

Para 2023, esses três clubes seguem no topo da lista de favoritos nos prognósticos do Aposta10 e também para as casas de apostas, afinal ainda têm elencos estrelados e caixa para fazer contratações, seja pela boa gestão dos últimos anos no caso do time paulista e carioca ou então a ajuda de mecenas como é no caso do Galo, além da virada que o novo estádio irá proporcionar.

Mas na edição de 2023 teremos uma novidade: se as SAFs já estavam presentes no futebol brasileiro em 2022, neste ano o planejamento dos clubes com donos pode ser melhor trabalhado e três deles subiram da Série B para a Série A: Cruzeiro, Vasco e Bahia, que somados têm 10 títulos brasileiros.

Imaginar que eles, junto com o Botafogo, conseguirão brigar de igual para igual com os três favoritos do futebol brasileiro neste momento é um exercício de otimismo, afinal todos os times estão começando a montar seus elencos. Enquanto isso o Palmeiras, por exemplo, tem a mesma base do time bicampeão da Libertadores em 2020 e 2021 e campeão brasileiro de 2022.

O mesmo com o Flamengo, campeão brasileiro em 2019 e 2020, da Libertadores em 2022 e que segue com Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Pedro e outros jogadores que estão um patamar acima dos rivais de estado e a grande maioria dos clubes grandes do país.

Mudança recente das forças alterou o futebol brasileiro

O Campeonato Brasileiro ganhou fama pela sua variação de campeões e o fato de ter muitos favoritos antes de começar a competição. Após o tricampeonato do São Paulo, um exemplo de clube que tinha se profissionalizado e modernizado sua estrutura, vários times tiveram um gostinho do título: Flamengo em 2009, Fluminense em 2010 e 2012, Corinthians em 2011, 2015 e 2017, Cruzeiro em 2013 e 2014.

Porém a chave mudou com o Palmeiras. O clube conseguiu se reerguer depois de anos pavorosos com uma arena moderna e o apoio de um presidente atuante e um patrocinador multimilionário. Paulo Nobre e depois a união com a Crefisa e Leila Pereira (atual presidente do clube) fizeram o Palmeiras pular à frente dos rivais e começar a empilhar títulos.

Só que o Flamengo fez a mesma coisa, impulsionado por sua enorme torcida e um plano de vários anos para sanar as dívidas. O processo não foi fácil, mas começou a dar frutos em 2019, com a conquista do Brasileirão, da Libertadores e um futebol encantador sob o comando de Jorge Jesus. A conquista da Libertadores de novo em 2022 abre espaço para o sonho do bimundial.

As SAFs são a resposta?

Para encurtar a virada necessária para deixar a falta de dinheiro e estrutura para trás, a lei da SAF foi uma mão na roda para que clubes grandes voltassem a esse patamar, deixando campanhas vergonhosas, elencos limitados e rebaixamentos para trás.

Nos últimos anos outros clubes conseguiram ganhar títulos, como o Athletico e o Atlético-MG, com modelos completamente diferentes. Mas sem dúvidas, Flamengo e Palmeiras dominam o cenário nacional e sul-americano e os times que quiserem ascender terão que passar na frente dos dois.

O Cruzeiro com Ronaldo resgatou seu orgulho depois de três anos de Série B. Mas a volta para a Série A não será fácil, já que o investimento do ex-jogador não é ilimitado: o gigante de MG deve primeiro pensar em se garantir na Série A e depois voar mais alto, seja uma posição no meio da tabela ou até beliscar uma vaga na Libertadores. O mesmo serve para o Vasco e o Bahia.

Mas com todas essas novidades e reforços que ainda devem chegar até o meio da temporada, o Brasileirão de 2023 sem dúvidas será especial.