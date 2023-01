Ceará é derrotado pelo Rio Claro no último minuto e fica em situação complicada na Copinha

Na tarde deste sábado (7), o Ceará perdeu para o Rio Claro, por 2 a 1, no Estádio Senador José Ermírio de Moraes, em Alumínio (SP), em duelo válido pela segunda rodada do Grupo 22 da Copinha 2023. Pablo marcou para os cearenses, mas viu o colega Jonathan marcar contra para os paulistas, e na sequência Franklin ampliar para o Rio Claro sair vitorioso.

A partida começou movimentada, com as duas equipes partindo para o ataque. Rio Claro conseguindo ir pra cima com mais finalizações, enquanto os cearenses ficaram com a posse. A etapa inicial não rendeu muitos lances de perigo, nem tantas chances de gol, e logo se findou no 0 a 0.

O jogo recomeçou com os cearenses partindo pra cima, colocando pressão e conseguindo abrir o placar com Pablo, ficando assim com vantagem no marcador. A partida ganhou um ritmo quente e com muita cede ao pote, e o que não podia acontecer, aconteceu. Aos 39, o jogador cearense Jonathan marcou gol contra para Rio Claro, e deixou o tudo igual. Após ganhar o gol de presente, o Rio Claro não pensou duas vezes e se lançou ao ataque. Aos 44, veio a virada, com Franklin que aproveitou um contra-ataque para lançar a bola pro fundo do gol, e deixando os cearenses para trás e em situação complicada.

Outro jogo do grupo

Após grande confusão dentro do gramado, onde o juiz e até policiais tiveram que intervir, Madureira e Sharjah Brasil empataram em 1 a 1.

Como fica?

Com o resultado, o Rio Claro está classificado para próxima fase da Copinha, ocupando a primeira colocação, com seis pontos. Na segunda colocação vem o Madureira, com quatro pontos. Sharjah Brasil é o terceiro colocado com apenas um ponto. Enquanto o Ceará precisar torcer por combinação de resultados para seguir sonhando com a vaga na 2ª fase da Copinha, já que atualmente ocupa a lanterna do grupo.

Próximos jogos

O Ceará volta a campo na terça-feira (10), às 15h15, quando enfrenta o Sharjah Brasil, no Estádio Senador José Ermírio de Moraes, em Alumínio (SP). Já o Rio Claro enfrenta o Madureira no mesmo dia, só que mais cedo, às 13h.