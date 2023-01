Volante do Maringá projeta o próximo duelo do Campeonato Paranaense “Uma derrota não vai nos abalar”

Nesta quarta-feira (25), o Maringá recebe o Coritiba, as 21h30, no Estádio Regional Willie Davids (Maringão), em duelo válido pela 4° rodada do Campeonato Catarinense. A equipe vem de derrota na última rodada e agora o Maringá quer aproveitar o apoio dos seus torcedores e vencer em casa, para voltar a lutar pelas primeiras posições.

Foto: Divulgação/Maringá

O volante Iago Santana, de 23 anos, falou sobre a preparação da equipe e suas expectativas para o duelo.

“Sabemos da força e respeitamos o nosso adversário, não podemos duvidar da dificuldade do jogo. Infelizmente tivemos um resultado adverso na última rodada, mas já estamos de cabeça erguida novamente para buscar mais uma vitória. Estudamos o jogo, a comissão técnica nos passou o que precisamos melhorar e posso afirmar que uma derrota não vai nos abalar. Contamos com o apoio dos nossos torcedores, para mostrarmos a nossa força em casa”.

Reforço do Maringá para a temporada 2023, Iago luta por uma vaga na equipe titular e falou sobre suas expectativas dentro do clube.

“Me identifiquei muito com o clube. Desde o momento que eu cheguei fui bem recebido, o grupo me abraçou e estou muito feliz. Sabemos dos nossos objetivos ao longo da temporada e estou aqui para ajudar. Tenho evoluído dia após dia, ao lado dos meus companheiros, com as orientações da comissão técnica. Quero agarrar cada oportunidade e dar o meu melhor em campo, para ajudar o Maringá.”