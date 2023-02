Nicholas comenta sobre sequência positiva do São José no Paulista A3

A equipe do São José se distanciou da zona de rebaixamento após vencer o Bragantino II por 1 x 0, no estádio Martins Pereira, em partida válida pelo campeonato paulista da série A3. Nicholas Ienczczak, autor do único gol do jogo, diz que a terceira vitória consecutiva traz mais confiança ao time para a sequência da competição.

“Vitória importantíssima para a nossa equipe, vencemos uma equipe muito qualificada que briga na parte de cima da tabela. É muito importante se afastar mais da zona de perigo e se aproximar da zona de classificação. Vamos enfrentar a equipe do Audax na próxima partida, fora de casa, ou seja, mais um jogo difícil, porém vamos em busca de mais três pontos para continuar somando e subindo na tabela”.

Nicholas chegou há pouco tempo no clube. Em três jogos já marcou dois gols, se tornando uma peça importante para o time paulista na busca do objetivo de se afastar da zona de perigo. O meia comenta sobre a boa fase no clube.

“Muito feliz pela minha fase, por estar ajudando a equipe com gols. Nosso time vem de excelentes jogos, criando bastante oportunidade e isso é muito importante. Agora é continuar trabalhando, mantendo os pés no chão e seguir evoluindo a cada dia”, concluiu Nicholas.

O próximo jogo do São José acontece neste domingo (26), às 11h, contra o Audax, na Arena Barueri, jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista A3.