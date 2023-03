Zagueiro do Caravaggio FC, Tiago comenta sobre sua chegada ao clube: ‘Estou muito feliz com a oportunidade’

O Caravaggio iniciou a sua trajetória no Estadual Série B - Sub 20. Na competição, o Azulão tem como objetivo principal o acesso para a elite do Catarinense Sub-20. Para alcançar a meta, a equipe conta com alguns talentos que possui no grupo.

Recém-chegado ao clube, o zagueiro Tiago Coelho é um dos grandes prospectos do Caravaggio na competição. Aos 18 anos e com passagem recente na base do Cuiabá-MT, a tendência é que em breve o jogador integre o grupo principal do clube, que logo vai iniciar os trabalhos na Série B do Catarinense Profissional. O atleta comentou sobre a sua chegada ao clube:

“Estou muito feliz com a oportunidade. Desde que cheguei ao Caravaggio fui bem recebido por todos do clube”.

Apesar de pouco tempo de casa, Tiago já está adaptado e certamente será peça-chave da equipe durante a competição. Apesar do revés na estreia, o jogador acredita que as vitórias vão chegar em breve e o Caravaggio vai alcançar os objetivos no campeonato:

“Apesar da derrota na estreia, não jogamos mal. Teremos mais atenção nas próximas partidas e buscaremos as vitórias. O grupo é qualificado e é importante vencermos o quanto antes para ganharmos confiança e dar um salto na tabela”.