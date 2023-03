Breno destaca organização do Sousa antes de duelo decisivo contra o Botafogo pelo Campeonato Paraibano

O zagueiro Breno Cézar, do Sousa, acredita que a organização da equipe pode ser um fator decisivo no duelo que vale vaga na final do Campeonato Paraibano contra o Botafogo.

Para o defensor, a equipe precisa ter calma para conseguir alcançar o objetivo de chegar à final. Com Breno em campo, o Sousa pode ter um diferencial no setor defensivo com Breno em campo, já que o Dinossauro possui uma média de 0,5 gol sofrido por jogo quando o zagueiro está presente.

“Acho que o ponto forte pra nossa equipe e o equilíbrio mental e organização. Não adianta ir no desespero porque acaba errando coisas simples, então é ter a tranquilidade de concluir as jogadas”, disse.

Foto: Sousa

Para Breno, jogar em casa deve contribuir positivamente para a equipe buscar o resultado necessário e chegar à decisão.

“As minhas expectativas e de todos do elenco são as melhores possíveis para um jogo muito importante, e, jogando em casa mesmo sendo contra uma grande equipe a nossa equipe tem que ser a favorita, porque o elenco sabe a força da nossa torcida e do nosso campo, e o potencial de cada atleta”, finaliza.