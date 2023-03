Essencial em partida decisiva da Copa do Nordeste, atacante Fábio Lima comemora retorno

Após uma lesão muscular que o tirou de campo por quase um mês, o atacante Fábio Lima foi importante na vitória do ABC pela Copa do Nordeste, no duelo frente ao Fluminense-PI nesta quarta-feira. Válido pela última rodada da fase de grupos, o jogador foi decisivo entrando no decorrer da partida e foi decisivo com duas assistências.

Sendo um dos atletas que integrou a espinha dorsal do ABC durante a campanha do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, é natural que o retorno de Fábio Lima seja importante para a equipe, uma vez que o clube terá já nos próximos dias a disputa dos jogos decisivos pela Copa do Nordeste e pelo Estadual.

“Agradeço a Deus pela oportunidade de retornar. Fico feliz de poder ajudar o ABC no momento crucial da Copa do Nordeste. É fruto de muito trabalho e dedicação”, destacou o atacante.

Já focado nas próximas partidas, o atacante também falou sobre a importância da equipe seguir realizando um bom trabalho nas competições, visto que elas estão chegando nas fases finais:

“A expectativa é a melhor possível para os próximos jogos. Sabemos das importâncias das partidas. Faremos de tudo para buscarmos a classificação na Copa do Nordeste e seguirmos firmes no Estadual”.