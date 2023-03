Líder do Rondoniense com o Porto Velho, goleiro Rodrigo Antunes mira clássico contra o Genus

Goleiro do Porto Velho, Rodrigo Antunes tem todas as atenções voltadas para o clássico municipal com o Genus. As duas equipes se enfrentam neste sábado (25), em partida do Campeonato Rondoniense.

“Chego muito animado para disputar esse clássico pelo Porto Velho. Sabemos da importância da partida para a cidade e para o nosso torcedor. A semana de trabalho foi intensa e o grupo está focado em fazer um grande jogo”, disse o arqueiro, de 25 anos, que acumula passagens por clubes como Botafogo e Flamengo.

O Porto Velho é o líder do Campeonato Rondoniense, com três vitórias e um empate nas quatro primeiras rodadas. Reforço da equipe para a temporada 2023, Rodrigo Antunes valoriza a invencibilidade no estadual e foca em manter a ponta a tabela.

“Estamos muito felizes com o começo invicto no estadual. Acredito que isso é fruto do esforço coletivo e do empenho de todos os jogadores do elenco. Seguimos trabalhando forte para manter essa primeira posição na tabela, sempre respeitando os nossos adversários”, concluiu.

Genus e Porto Velho se enfrentam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. A partida será válida pela quinta rodada do Campeonato Rondoniense.