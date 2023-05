Contratado pelo Nacional-PR, atacante Martin Baibich valoriza oportunidade: “Motivado”

Aos 20 anos, o atacante Martin Baibich vai iniciar uma nova etapa da sua carreira. Após passar pelas categorias de base de Avaí, Figueirense e Guarani de Palhoça, além de ter atuado em clubes de Espanha e Uruguai, o jogador acertou com o Nacional-PR.

“Chego motivado para esse novo desafio na minha carreira. O Nacional me apresentou um projeto muito bom e espero agregar. Vou me dedicar ao máximo para contribuir dentro de campo”, disse o atleta, natural de Florianópolis.

Integrado ao time sub-20 do Nacional-PR, Martin Baibich vai atuar no Campeonato Paranaense da categoria. Atualmente, o NAC disputa a primeira fase do torneio, e volta a campo no sábado (20), às 15h30, quando recebe o Grêmio Maringá.

“Temos a sequência do Paranaense Sub-20 pela frente, vai ser o meu primeiro desafio aqui no clube. Estou focado em ajudar da melhor forma para que possamos alcançar os nossos objetivos na competição”, finalizou.