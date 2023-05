No Guarani, Matheus Barbosa vive expectativa por primeiro dérbi: “Jogo diferente”

O clássico entre Guarani e Ponte Preta ganhará um novo capítulo no próximo domingo (21). As duas equipes vão se enfrentar no estádio Moisés Lucarelli, a partir das 18h, pela sétima rodada da Série B.

Volante do Bugre, Matheus Barbosa vive a expectativa para o primeiro dérbi com a camisa do Guarani. Aos 28 anos, o jogador acumula experiência em clássicos desde a base, quando atuava pelo Grêmio.

“Clássico é um jogo diferente. Pude viver isso na base com o Grêmio, mais recentemente no Cruzeiro e pelo Vasco também. Vai ser uma honra defender o Guarani em um dérbi. Vamos nos preparar bem e alinhar a melhor estratégia com a comissão para fazer uma grande partida”, disse o meio-campista.

O Guarani vem de vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no Brinco de Ouro da Princesa. Presente no duelo com a equipe maranhense — e em cinco dos seis jogos que o Bugre disputou até aqui — Matheus Barbosa valoriza o bom início do time na Série B.

“O grupo está animado com esse bom começo na Série B, mas sabemos que ainda tem muita coisa pela frente. Nosso foco é jogo a jogo, e como não poderia ser diferente, estamos com todas as atenções voltadas para o dérbi”, finalizou o volante, que tem um gol anotado neste Brasileirão.

Pelo Guarani, Matheus Barbosa busca o seu quarto acesso à elite do futebol brasileiro. O volante já subiu de divisão com Avaí (2018), Cuiabá (2020) e Vasco (2022).