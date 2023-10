Destaque do Pérolas Negras, Joyce comenta expectativas para duelo contra o Vasco

No próximo fim de semana, a equipe carioca Pérolas Negras tem mais um desafio na Taça Guanabara: o duelo contra o líder, Vasco. A partida acontecerá no próximo sábado (14), às 15h, no Estádio Leão do Sul. A atacante Joyce Souza projetou o duelo e declarou que o time não se intimidará contra o adversário e vão em dos três pontos.

"Vamos em busca da vitória. Estudamos as adversárias e nossos erros nos últimos jogos. Não perdemos a confiança e seguimos trabalhando em busca do triunfo neste confronto contra o Vasco. Vamos com tudo", declarou.

Joyce tem em seu currículo clubes como UDA, de Alagoas e o Taubaté, de São Paulo. A jogadora ainda estava na campanha onde o clube paulista levantou a taça do Brasileiro Feminino A3, em 2022, e conseguiu o acesso para a A2. Aos 22 anos, a atacante sabe que ainda está no início de sua trajetória, mas mantém o foco de dar alegria aos perolanegrense.

"Com certeza os clubes que já passei foram essenciais na minha carreira até aqui. Sei que ainda estou no início e tenho muito para vivenciar no futebol feminino, mas hoje meu foco é dar o meu máximo ao Pérolas Negras". concluiu.