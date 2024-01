Atlético-MG renova patrocínio com ABC da Construção para 2024

O Atlético-MG anunciou a renovação do contrato de patrocínio com a ABC da Construção, uma das maiores redes de material de acabamento do Brasil, pela quarta temporada consecutiva. A empresa irá estampar a sua marca na parte posterior dos calções de jogo e treino da equipe profissional masculina do Galo.

Os valores da renovação do patrocínio não foram divulgados pelo Atlético. Entretanto, em seu site oficial, o Galo publicou as palavras do CEO da empresa, Tiago Moura Mendonça, e do executivo de Negócios do clube, Pedro Melo.

Investir no esporte mais popular do Brasil reforça o plano de expansão nacional e é uma das estratégias da ABC para se tornar presente em todo o país. Para Tiago Moura Mendonça, CEO da empresa, patrocinar os times de futebol é um dos principais diferenciais da ABC da Construção.

“Renovar o patrocínio do Galo é muito importante para a empresa. Desde o início, em 2021, essa parceria tem se mostrado fundamental para fortalecer nossa presença no cenário esportivo e consolidar a marca ABC como referência no setor de construção e acabamentos”, afirma.

“Acreditamos que o esporte transcende fronteiras, une pessoas e transforma vidas. Ao associar nossa marca com um dos clubes mais tradicionais do Brasil, estamos promovendo a ABC e contribuindo para o desenvolvimento do esporte e da cultura esportiva em nosso país”, completa Tiago.

Executivo do Galo fala sobre renovação do patrocínoo

Pedro Melo, executivo de Negócios do Galo, a renovação demonstra o compromisso da ABC com a Massa Atleticana.

“Não poderíamos interromper uma parceria que vem dando tão certo. São duas instituições que aliam tradição e inovação, e esperamos seguir juntos por muitos anos”.