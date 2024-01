Na última terça-feira (16), o Bahia anunciou a contratação da goleira Yanne. Uma das maiores promessas do futebol feminino brasileiro, Yanne chega a equipe do Tricolor após se destacar na equipe sub-20 da Ferroviária com integração ao elenco profissional, com a conquista da Libertadores 2020, Copa Paulista 2023 e do Bicampeonato Paulista Sub-20. Feliz e motivada com esse novo desafio em sua carreira, a arqueira comentou o sentimento de receber a proposta do Bahia.

“Receber a proposta do Bahia foi algo que me deixou muito feliz, pois esse interesse é resultado de muito trabalho, esforço e dedicação dentro e fora de campo. Dentre as propostas, a do Bahia brilhou meus olhos quando eu descobri o grande projeto que a equipe tem e busca melhorar ainda mais. A estrutura disponível, as metas e, principalmente, a oportunidade de jogar como titular” comentou a atleta.

Com foco na preparação nesse início de ano, a goleira projetou suas expectativas para a temporada com a equipe do Bahia. “Minha expectativa para a temporada de 2024 é dar o melhor de mim dia após dia, eu quero trazer felicidade à nação tricolor, quero jogar, mostrar toda minha qualidade, meu potencial e fazer história nesse clube. Garantir o acesso e, com certeza, buscar e conquistar títulos é uma grande meta” finalizou Yanne.