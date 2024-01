O Guarani enfrentou o São Bernardo na noite da última quarta-feira (25), no Brinco de Ouro, resultando em um empate sem gols. Esse resultado manteve dois jejuns para o Bugre no Campeonato Paulista: a falta de vitória e também a ausência de gols, após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians na estreia.

Louzer colocou ajustes ofensivos como prioridades para a sequência do Paulistão. "O time tem tido volume, foi assim contra o Corinthians também, mas sem concluir em gols. Poderíamos ter uma pontuação melhor. A gente tem ficado um pouco ansioso. É controlar a ansiedade para aumentar nosso poder de finalização, se aproximando de fazer o gol. Vamos bater nessa tecla de conclusão para ter uma felicidade maior."

O técnico destacou a necessidade de "caprichar" no ataque em outro momento da entrevista. "Tivemos 26 minutos que conseguimos imprimir um volume. Depois O adversário encaixou, foi para marcação individual. Chegamos a retomar no fim do primeiro tempo, com duas chances, mas também sofremos. No segundo tempo, se tivesse um pouco mais de capricho para servir o companheiro... No decorrer da competição vamos ajustando. Está faltando um pouco de refino nesse penúltimo passe para deixar o companheiro em boa situação."

Umberto também falou sobre as estreias de Chay e Heitor. "A ideia era ter um articulador, que também tem jogo de infiltração, preenchimento de área. O Chay está readquirindo sua condição, aquela que encantou o Brasil pelo Botafogo. É um atleta dedicado, esforçado. Ainda é muito prematuro. Tenho certeza que vai se entrosar, crescer e nos ajudar ao longo de 2024."

"O Heitor fez excelente partida, tem trabalhado bastante nos treinos. É um atleta interessado desde o primeiro momento que chegou, para absorver e entender as nossas movimentações. Nos agradou bastante, tem capacidade de construir e também chegar à linha de fundo. As disputas estão abertas. A sequência é pesada, provavelmente vamos precisar fazer trocas no decorrer dos jogos."

Caso Régis será "resolvido internamente"

Louzer foi questionado sobre a situação de Régis. O meia não foi inscrito no Campeonato Paulista, após desgastes com o comandante na pré-temporada. O técnico não entrou no assunto sobre o futuro do jogador bugrino.

"Não falo mais desse assunto. Tudo o que tinha para falar eu passei na entrevista coletiva depois do jogo contra o Corinthians e mencionei que seria resolvido internamente."