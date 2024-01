A estreia de Marcio Freitas encarando um grande time do eixo como o Corinthians, não poderia ser melhor. O Ituano bateu o Timão por 1 a 0, nesta quarta-feira (24), vencendo sua primeira partida oficial no ano e no campeonato paulista de 2024.O lateral direito Léo Duarte marcou o gol da partida no estádio Novelli Júnior, em Itu.

O treinador mostrou muita confiança no elenco e em seu trabalho ao ser questionado sobre sua experiência como treinador profissional.

"Bom. Feliz, por estar iniciando essa carreira como treinador. No ano passado aqui nós conseguimos implementar um trabalho e também criar uma identidade em relação ao ituano. Meu primeiro Paulista, então também fico feliz em poder estar iniciando esse campeonato. Então acredito que a perspectiva é das melhores. Conseguimos vencer um jogo importante. A gente vinha de um resultado negativo. Não performando bem. Mas muito feliz e esperançoso na carreira. Qie a gente possa fazer grandes trabalhos e fortalecer cda vez mais os treinadores brasileiros."

Marcio também comentou sobre uma possibilidade de título do Ituano no campeonato, já que o clube conseguiu ser campeão por duas vezes neste século ( 2002 e 2014).

"Sim. É com o Ituano o nosso objetivo é buscar a classificação dentro do nosso grupo. Isso na nossa pré temporada eu deixei bem claro qual é o nosso objetivo, que é esse, classificar."

Também foi questionado sobre a sua projeção de carreira. Se pretende ser treinador de um clube só ou se vai ter maiores trabalhos. Ao responder sobre isso confirmou o que pretende com o clube e seus trabalhos.

"E em relação ao Marcio poder fazer um grande trabalho aqui poder implementar a ideia de jogo cada vez mais fazer com que o ituano se torne forte dentro do cenário paulista e também brasileiro. E no momento tabém certas coisas vão acontecer, mas eu to num lugar onde me dá todas as condições de eu poder criar e lançar garotos, treinar com jogadores experientes. Mas o mais importante é ter calma e estar em um lugar que você vai ter a certeza que pode treinar e ter calma. E também já criando e mostrando o futebol, as ideias e também o com é o Márcio. espero ter um tempo longo e levar o clube a conquistas."

Sequência

O time do Ituano volta a jogar uma partida válida pelo Campeonato Paulista no próximo sábado (27), as 20H contra o Guarani, fora de casa pela 3ª rodada. O clube com o resultado positivo no último jogo respira aliviado em terceiro lugar do grupo B sem chances de cair e com muitas chances de ir para a fase de mata-mata da competição.