O meia Pedro Baltazar não esconde a felicidade de disputar sua primeira final como jogador profissional, pelo Parnahyba, no Campeonato Piauiense, neste fim de semana. O jogador avalia que é gratificante poder estar nessa situação em uma equipe de tradição e expressão dentro do estado.

"É gratificante chegar em uma final, minha primeira final como profissional, ainda mais com um time de expressão dentro do estado, com uma grande e apaixonada torcida. A gente espera voltar de Teresina com o título, se Deus quiser", comenta.

Foto: Wesley Douglas

No jogo de ida, em casa, o Parnahyba ficou no empate por 1 a 1 com o Altos. Agora, atuando na casa do rival, Baltazar acredita que a união do grupo em momentos decisivos pode fazer a diferença de forma positiva para sua equipe. Ele também avalia que a qualidade do gramado pode contribuir para um bom jogo do time do Parnahyba.

"Não deixa de ser diferente jogar fora de casa em um campo que a gente não está tão habituado a jogar. Mas tem um ponto forte, o gramado tem uma boa qualidade. Acho que o nosso grupo sempre foi de jogar com bola no chão e isso pode ser uma coisa boa para nós. Além disso, a união do nosso grupo pode ser um ponto forte também. Nos mostramos muito unidos, principalmente em momentos decisivos, sendo um grupo que sempre acreditou até o final e a gente vai buscar esse título, lutar até o final para trazer o título para casa e fazer essa torcida feliz novamente", conclui.

Parnahyba e Altos se enfrentam neste sábado, às 16h, no Albertão, no jogo que vale o título do Campeonato Piauiense. Com o empate no jogo de ida por 1 a 1, quem vencer a partida, fica com a taça.