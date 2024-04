Tchelo, técnico do Pumas, comenta ótima sequência com a equipe e projeta a etapa final da competição

Recém-chegado na equipe do Pumas, Tchelo vem fazendo um bom trabalho com a equipe. Após um período de adaptação, o técnico brasileiro embalou uma sequência de quatro vitórias e dois empates em seis jogos, os levando para a sexta posição da tabela. Comentando a boa fase com a equipe, Tchelo explicou os desafios da equipe na Liga.

“A liga tem resultados muito instáveis e eu procuro dar estabilidade para nossa equipe. Para lutarmos contra isso existe um trabalho para calcular bem os riscos e isso foi o que nos levou a manter essa sequência sem perder” comentou Tchelo.

Com foco na etapa final da competição, o técnico brasileiro projetou os próximos confrontos da equipe e as suas dificuldades. “Chegamos no momento crucial da liga, onde apesar de estarmos entre os oito, que é o nosso objetivo, hoje você dorme em sexto lugar e acorda em nono pela classificação estar muito apertada. Agora nos faltam apenas quatro jogos sendo dois seguidos, America e Chivas, que são duas equipes muito fortes e favoritas ao título então vamos tentar arrancar pontos para depois enfrentar os dois jogos mais equilibrados que decidirão nossos objetivos. Agora é matar ou morrer” finalizou o técnico.

O próximo confronto da equipe é neste sábado (13), às 15h, contra o Chivas Guadalajara.