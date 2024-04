Guarani recebe a Chapecoense em busca da primeira vitória na série B

O Guarani recebe a Chapecoense, nesta sexta-feira (26), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela segunda rodada da série B do Campeonato Brasileiro 2024. A boa rola no interior de São Paulo às 21h (horário de Brasília).

O Bugre busca a primeira vitória na competição após a derrota por 2 a 0 na estreia. Os comandados de Claudinei Oliveira contam com o fator casa para levar os três pontos e subir na tabela da segunda divisão. O duelo também marca o reencontro dos treinadores com as suas antigas equipes.

Por outro lado, a Chapecoense, que venceu o Ituano, por 3 a 1, na estreia, busca a segunda vitória consecutiva para se manter bem colocada no torneio nacional. Depois de uma boa atuação na primeira partida, o time comandado por Umberto Louzer está no G-4 da Série B.

Transmissão: Premiere, TV Brasil e Goat.

Como vem o Guarani

O tecnico do Bugre ganha opções para montar a sua equipe para o duelo contra a Chapecoense. O goleiro Vladimir, recuperado de lombalgia, e o zagueiro Léo Santos, liberado pelo departamento médico, ficam à disposição. O atacante Luccas Paraizo e o lateral-esquerdo Vinicius Kauê foram apresentados durante a semana e podem ser alternativas para Claudinei Oliveira. Por outro lado, o lateral-direito Heitor, expulso contra o Vila Nova, está fora da partida.

Escalação provável: Vladimir (Douglas Borges), Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan (Douglas Bacelar) e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias; Reinaldo, Airton e Caio Dantas. Técnico: Claudinei Oliveira.

Quem está fora: Heitor (suspenso); Pegorari e Bruno Mendes (lesionados).

Como chega a Chapecoense

O técnico da Chape terá que fazer mudanças no time titular. O centroavante Perotti, artilheiro da equipe na temporada, está fora depois de ter sofrido uma lesão no adutor da perna direita no jogo contra o Ituano, o substituto deve ser Mário Sérgio, que também fez gol na estreia e causou boa impressão. O volante Auremir, que está na transição se recuperando de um edema, é outro desfalque que não viajou para o interior de São Paulo.

Escalação provável: Cavichioli, JP Galvão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Mancha; Foguinho, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Thomás; Marcinho e Mário Sérgio. Técnico: Umberto Louzer.

Quem está fora: Perotti, com uma lesão no adutor da coxa direita, e Auremir, na transição.

Arbitragem

Árbitro: Marcos Sousa - TO

Assistente 1: Fábio Pereira - TO

Assistente 2: Fabiano da Silva Ramires - ES

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior - PE