Foz Cataratas bate Palmiranas e garante vaga na semifinal da Libertadores Feminina

INCIDENCIAS: Jogo válido pela terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América de Futebol Feminino, disputado no Estádio Charrua, em Montevideo

O Foz Cataratas/Coritiba seguirá representando o Brasil na Copa Libertadores da América de Futebol Feminino. Em jogo válido pela terceira rodada do Grupo B, disputado no Estádio Charrua, em Montevideo, o Foz somou mais três importantes pontos, venceu o Generaciones Palmiranas, da Colômbia, por 2 a 0 e se classificou para a semifinal.

No outro confronto do grupo, UAI Urquiza e o Sportivo Limpeño ficaram no 0 a 0. Com isso, o Foz Cataratas passa na primeira colocação e representará o Brasil na Libertadores, enfrentando o Sportivo Limpeño na semifinal, que ficou na primeira posição do Grupo A. O Cólon, segundo colocado, também avança por ter a melhor campanha.

Nesta quarta-feira (14), o Grupo C definirá seu classificado entre Estudiantes, de Guaricó, e Colo Colo, do Chile. A Ferroviária, atual campeã do torneio, não teve boa participação e já está eliminada.

As semifinais serão disputadas no próximo sábado (17). O Foz Cataratas entra em campo às 21h30 diante do Sportivo Limpeño, enquanto, logo em seguida, o Cólon enfrentará o último classificado do Grupo C.

O jogo

As meninas brasileiras precisavam apenas de si para conquistarem a classificação. Porém, ao mesmo tempo, para as colombianas apenas a vitória interessava. Desta forma, o Generaciones Palmerianas começou pressionando mais e marcando forte, deixando o Foz Cataratas preso no jogo das adversárias. Aos 26 minutos, entretanto, Danyelle aproveitou grande falha da goleira, saiu da marcação e bateu no canto, marcando 1 a 0 para o Coxa.

O segundo tempo teve mais pressão do Palmerianas e, como consequência, mais espaço para o ataque iguaçuense funcionar. As duas equipes faziam jogo duro e buscavam espaço a todo momento. Porém, se as colombianas não conseguiram buscar o placar, o Foz Cataratas fechou a partida quando, aos 35 minutos, Danyelle recebeu e sofreu falta dentro da área, ganhando o pênalti. Na cobrança, a capitã Verônica não desperdiçou e marcou o 2 a 0.

Campanha

O Foz Cataratas/Coritiba termina a primeira fase da Libertadores Feminina invicto. Em três jogos, foram três vitórias, oito gols feitos e dois gols sofridos. Entre os destaques estão Danyelle e Verônica, que marcaram três gols cada, um por jogo.

Nacional 1-3 Foz Cataratas

Foz Cataratas 3-1 San Martín de Porres

Foz Cataratas 2-0 Generaciones Palmiranas