Robinho recebe proposta abaixo do esperado e não renova com Atlético-MG

Foto: Pedro Vilela/Getty Images

O atacante Robinho não ficará no elenco do Atlético-MG para a temporada que vem. Após conversa entre a diretoria atleticana e o jogador, o camisa 7 optou por não renovar com o clube mineiro. O atual vínculo do 'pedalada' expira dia 31 de dezembro deste ano.

O Galo ofereceu um salário abaixo do atual, e o valor não agradou o atacante, já que a quantia seria inferior ao que Robinho esperava – o jogador já havia declarado que aceitaria reduzir o salário para permanecer no clube.

Além disso, o prazo que a diretoria havia especulado para a resposta final do atacante foi considerado curto pelo mesmo – por isso, não houve acordo para a permanência do camisa 7.

O Atlético informou que só irá comentar a respeito de contratações e renovações após a eleição do novo presidente, que será na próxima segunda-feira (11).