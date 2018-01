Arouca garante bom preparo físico e espera corresponder às expectativas no Atlético-MG

Arouca soma apenas cinco minutos em campo na última temporada (Foto: Bruno Cantini/Atlético)

Primeiro reforço do Atlético-MG para a temporada, o volante Arouca foi oficialmente apresentado na tarde desta sexta-feira (5). O jogador teve um ano complicado pelo Palmeiras e pouco atuou pelo time alviverde por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo.

"Tive um ano muito difícil ano passado, tive que fazer duas cirurgias no tornozelo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Mas coloquei na cabeça que ia voltar o quanto antes. É um recomeço pra mim. Me preparei muito pra estar aqui. Podem esperar de mim muita garra e muita disposição. Espero dar muitas alegrias à massa", disse.

Recuperado da lesão, Arouca contou com o aval do técnico Oswaldo de Oliveira para integrar o grupo alvinegro. Apesar de ter a confiança do comandante, o volante espera ajudar seus companheiros dentro de campo.

"Importantíssimo pro atleta ter a confiança do treinador. Mas isso não quer dizer que vou me acomodar. Nunca joguei por ser o queridinho do treinador. O Oswaldo conhece meu caráter, sabe que sou de grupo, sabe como posso agregar. Espero corresponder à altura, como sempre foi", afirmou.

Devido as lesões e o tempo parado, Arouca atuou apenas uma vez com a camisa do Palmeiras na temporada passada. O jogador firmou empréstimo com o Galo até o final do ano.