Denilson estreia no Avaí com gol diante do Criciúma e vibra: "A gente trabalha para isso"

Denilson comemora gol logo na estreia pelo Avaí (Foto: Fernando Remor)

O Avaí conquistou grande resultado na estreia do Campeonato Catarinense 2017. Após uma edição no ano anterior com mau desempenho no returno, o Leão tratou de começar com o pé direito. Denilson fez o gol avaiano no segundo tempo e decretou a vitória sobre o Criciúma, em jogo disputado neste sábado (28), no estádio Heriberto Hülse, na casa do Tigre. Com o resultado positivo, o Avaí volta a Florianópolis para dar sequência às vitórias. Joga diante do Metropolitano na quinta-feira, às 21h00, na Ressacada.

Antes do confronto com o Metropolitano, o Avaí recebe o Londrina na Copa da Primeira Liga, em duelo a ser realizado na terça-feira. Ainda no gramado do Heriberto Hülse, Denilson, autor do primeiro gol do Catarinense 2017 conversou com a imprensa à beira do campo.

"Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade. A gente trabalha para isso, quando vem a oportunidade, aproveitar, e fico muito feliz por isso", disse Denilson, jogador que deu a vitória para os avaianos ao completar bola na pequena área para as redes. Ele havia se apresentado ao clube como um jogador de personalidade e que não se esconderia da responsabilidade nas partidas.

"Nosso time é praticamente o mesmo que subiu. É um time bom e tem que manter a cabeça no lugar", avaliou Caio César, remanescente do acesso da Série B. Marquinhos, um dos líderes do elenco, comentou que não é somente manter a base do grupo e que será preciso lutar e ralar bastante durante os jogos.

Contentes com o desempenho, sobretudo no segundo tempo, o Avaí do técnico Claudinei Oliveira segue sua busca por novas conquistas. O treinador assumiu o clube para fazer um grande segundo turno do Brasileirão da Série B e busca o título do Campeonato Catarinense.