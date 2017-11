Resultado Bahia x Atlético - MG AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (2-2)

Google Plus

Encerramos aqui a nossa LIVE, agradecemos a todos que acompanharam. Tenham uma boa semana e até mais!

Robinho, também autor dos gols do Atlético, fala: "Fizemos um grande jogo. 2 a 2 foi um bom resultado pois os dois times buscaram a vitória. A gente tá de parabéns porque o time se empenhou e nós demos o nosso máximo"

Edigar Junior, autor dos gols fala: "A gente tem controlado a partida, conseguimos passar na frente mas infelizmente tomamos o gol. Conseguimos 1 ponto e seguimos na luta. Agora é descansar e focar na próxima partida"

FIM DE JOGO NA ARENA FONTE NOVA. 2 A 2. Dois gols de Robinho e dois gols de Edigar Júnior.

46' Renê Júnior ganha no alto mas a bola sai ao fundo da meta de Victor

45' POR POUCO! Régis cruza para a área mas a bola desvia em Fábio Santos enganando o goleiro Victor. Escanteio para o tricolor baiano

+4! O JUIZ PROMETE JOGO ATÉ 49'

43' SEGUE O JOGO! Os jogadores do Bahia pedem penâlti mas o juiz manda seguir

42' O clima esfria na Fonte Nova. O Bahia não encontra forças para atacar e o Atlético espera a oportunidade no contra - ataque

SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA; SAI: ZÉ RAFAEL ENTRA: VINICIUS

37' CARTÃO AMARELO PARA ZÉ RAFAEL

36' JEAN! Robinho gira, invade a área e manda um belo chute de canhota, Jean espalma evitando o terceiro gol do camisa 7

32' VICTOR! Edigar Júnior manda uma bomba de direita em direção ao gol, o goleiro alvinegro com dificuldade faz a defesa mandando a bola por cima do gol

31' Robinho sai novamente na cara do gol mas o auxiliar marca impedimento

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO. SAI: YAGO ENTRA: MARLONE

SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA; SAI: ALLIONE ENTRA: REGIS

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO! ROBINHO! Luan lança para Robinho dentro da área, que mata no peito e carimba, no ângulo, a rede de Jean.

26' Rafael Moura chuta em direção ao gol mas a bola para na zaga

CARTÃO AMARELO PARA LUAN! O jogador recebe o terceiro cartão e está fora da partida contra o Vasco

23' Victor sai da área e joga como um líbero cortando o lançamento que seria para Zé Rafael que rola para Mendonza chutando firme parando nas mãos do camisa 1 do Galo

22' Robinho tenta um cruzamento pelo lado esquerdo mas acaba desarmado

20' PÔLEMICA NA FONTE NOVA. Atlético reclama de impedimento mas o auxiliar confirma o gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA. Em cobrança de falta, Edigar Junior cabeceia para o fundo do gol.

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO. SAI: VALDÍVIA ENTRA: GUSTAVO BLANCO.

SUBIU DEMAIS! Mendonza recebe lançamento preciso, invade a área mas se desequilibra e chuta por cima do gol

15' Valdívia cobra falta, fraca, direto para a área e a bola para nas mãos do goleiro Jean que defende sem rebote

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO; SAI: OTERO ENTRA: LUAN

10' DEFENDEU VICTOR! Em roubada de bola, Mendonza recebe livre na área pelo lado esquerdo e solta uma bomba, mas Victor faz a defesa. No rebote a bola explode em Roger Bernardo e não entra. Pressão TOTAL do time baiano

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! EDIGAR JÚNIOR

PENÂLTI PARA O BAHIA! Bremer comete falta dentro da área em cima de Zé Rafael

5' Edgar Júnior desvia de cabeça em cobrança de escanteio e a bola passa muito perto da trave de Victor. Pressão do Bahia

4' CARTÃO AMARELO PARA OTERO em falta cometida em Allione

2' PELO LADO DE FORA DA REDE! Allione e Mendonza fazem uma bela troca de passes dentro da área do atlético. Mendonza chuta contra o gol mas a bola passa pelo lado de fora da rede

1' UH! Otero chuta do campo de defesa ao ver o goleiro Jean adiantado mas a bola sai pelo lado direito

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO. Saída de bola do Atlético

Mendonza lamenta: "A bola ficou muito atrás, se o campo estivesse molhado seria melhor. Agora é ficar tranquilo e tentar reverter o placar."

Robinho fala: "A gente recuou. Apesar de estar fora de casa, não pode dar bobeira. O time do Bahia é muito forte mas fizemos um bom primeiro tempo."

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' JEAN! Otero cobra o escanteio, Rafael Moura cabeceia firme para baixo mas o goleiro baiano faz a defesa

+2! O JUIZ SINALIZA MAIS DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMO

44' Zé Rafael invade a área pelo laddo esquerdo mas Roger Bernardo faz o corte. Escanteio para o Bahia

41' Mendonza cobra a falta que para na barreira, no rebote o time baiano cede o conta ataque para o atlético que, com Valdívia, domina mal e faz um cruzamento ruim cedendo o tiro de meta para o goleiro Jean

40' CARTÃO AMARELO PARA VALDÍVIA por cometer uma falta dura em Allione na entrada da área. Mais uma boa chance de gol para o tricolor baiano

38' Zé Rafael invade a área e tenta um chute com a canhota mas bola acaba saindo longe, longe, do gol de Victor

37' Edigar Junior tenta um cruzamento pelo lado direito mas Matheus Mancini faz o corte

35' Zé Rafael tenta dois chapéus em cima de Fábio Santos dentro da área mas o lateral consegue dar o corte

35' Pressão do Bahia na arena Fonte Nova

34' PRA FORA!!! Mendonza ganha na velocidade do Bremer, sai da marcação de Matheus Mancini, fica cara a cara com o goleiro Victor mas chuta para o lado de fora!

32'ISOLOU! Renê Júnior tenta um chute de fora da área mas acaba isolando a bola para longe do gol de Victor

30' Edigar Junior parte para cima de Matheus Mancini mas o zagueiro com muita frieza consegue desarmar e sair jogando

28'UHHHHHHHH! Allione chuta, forte, de fora da área mas a bola passa a esquerda do gol de Victor

26' VICTOR! Juninho cobra fechado para dentro da área, o goleiro Victor, de soco, afasta o perigo

25' Edigar Júnior sofre falta cometida por Otero

24' Juninho Capixaba e Alione tabelam pelo lado esquerdo do campo, Bremer chega de carrinho mas a bola sai pela linha de fundo, tocando no jogador do Bahia, cedendo o tiro de meta para o goleiro atleticano

22' Juninho faz a cobrança do escanteio, a zaga atleticana afasta o perigo cedendo o rebote que passa longe do gol de Victor

22' Juninho cobra a falta que bate na barreira. Escanteio para o Bahia

20' CARTÃO AMARELO PARA MATHEUS MANCINI! Mendonza arranca em direção a área mas é parado por falta pelo zagueiro Matheus Mancini. Boa oportunidade de gol para o tricolor baiano.

19' Eduardo cruzou pela direita a meia altura para dentro da área mas Edigar Junior, de peixinho, não alcançou

18' Após lançamento de Valdívia, Fábio Santos tromba com o jogador do Bahia, pede falta e o juíz manda seguir

17' UHH! Juninho cobra fechado e Bremer afasta o perigo

16' Juninho Capixaba avança pela esquerda e a bola toca na mão de Bremer. Falta perigosa para o Bahia a poucos metros da grande área

13' Escanteio cobrado e a defesa do Galo afasta a bola

13' Mendonza arrisca um chute mas a bola desvia na zaga atleticana. Escanteio para o Bahia

9' Defendeu Jean! Otero cobra a falta direto ao gol e Jean faz a defesa cedendo o lateral

8' Valdívia sofre falta pela esquerda a dois passos da grande área. Boa chance de gol para o Atlético

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! Robinho abre o placar. O camisa 7, sem marcação, invadiu a área do Bahia após lançamento pela esquerda do Valdívia. Belo gol na Arena Fonte Nova

3' Juninho Capixaba tenta um lançamento, a bola vai muito forte e sai pela linha de fundo

2' Falta de Renê Júnior encima do atacante Rafael Moura no meio de campo

1' Edigar Júnior tenta o cruzamento pela direita e a bola vai na mão dos goleiro Victor

0' APITA O ÁRBITRO. Saída de bola do time baiano.

Times enfileirados, hino nacional sendo executado.

BAHIA DEFINIDO! Jean, Eduardo, Tiago, Thiago Martins, Juninho Capixaba, Renê Júnior, Allione, Zé Rafael, Mendonza, Edigar Júnior.

GALO ESCALADO! Victor, Bremer, Roger Bernardo, Matheus Mancini, Fábio Santos, Yago, Elias, Otero, Valdívia, Robinho e Rafael Moura.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. O Atlético-MG x Bahia ao vivo recebe o Bahia, neste domingo (12), às 18h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 34 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe, ao vivo, os principais lances desta partida.

Com muitos desfalques, Atlético encara o Bahia

Para o jogo, o Atlético tem uma série de problemas para o técnico Oswaldo Oliveira. Começando pela defesa, o zagueiro Leonardo Silva levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o duelo. O companheiro de posição, Gabriel, sofreu uma pancada na cabeça e não vai para a partida por ordem médica. A dupla que vai os substituir deve ser formada por Felipe Santana e Manteus Mancini.

No meio, o volante Adilson também está suspenso. Além disso, ele deixou o gramado do Independência, após o duelo com o Atlético-GO, na quinta-feira (09), com um galo na cabela e quatro pontos. Yago deve ser a opção.

Na frente, o atacante Fred não entra em campo, ele também recebeu o terceiro cartão amarelo e não viajou para Bahia. Na vaga, Rafael Moura será o substituto.

Com casa cheia, Bahia vai em busca da Vitória

O Bahia espera vencer o Atlético para ficar mais próximo do objetivo de ir para a Copa Libertadores. Para isso, uma intensa campanha começou na internet com a hashtag: #40mildomingo. A expectativa é lotar a Arena Fonte Nova para ajudar a equipe.

O técnico Paulo César Carpegiani tem duas dúvidas para o jogo. O volante Renê Júnior e Lucas Fonseca sentiram dores durante o jogo contra o Avaí e serão reavaliados.