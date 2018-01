Destaque da Libertadores de 2012, Emerson Sheik retorna ao Corinthians

Google Plus

Foto: Kaz Photography/Getty Images

O Corinthians acertou, na tarde desta segunda-feira (15), o retorno do atacante Emerson Sheik. Ídolo da torcida alvinegra, o jogador de 39 anos disputou o Brasileirão do ano passado pela Ponte Preta, na campanha do rebaixamento e acabou sendo dispensado pela Macaca de Campinas.

Sheik está de volta a equipe da capital paulista após dois anos e meio, quando deixou o clube para se transferir ao Flamengo. Ao que tudo indica, o jogador virá a São Paulo até a próxima terça-feira, para realizar exames médicos e a assinatura do contrato, que será válido até junho deste ano. O acordo pegou a todos de surpresa e causou uma enorme explosão na torcida alvinegra, já que a contratação de Sheik vai contra os desejos da torcida, que viu a equipe heptacampeã perder Jô e ainda não ter uma reposição à altura.

Emerson foi um dos destaques da conquista da Libertadores de 2012, situada entre as maiores da história corinthiana, com 2 gols marcados na final contra o Boca Juniors. O jogador, vindo em 2011, conquistou ainda o Brasileiro daquele ano, além do Mundial de Clubes (2012), o Paulistão e a Recopa em 2013.

O atacante ainda teve uma passagem em 2015, quando retornou após empréstimo ao Botafogo. Com Tite, o jogador até teve um começo de ano interessante, mas logo se transferiu ao Flamengo, após a equipe paulista ser eliminada na Libertadores daquele ano.

Pelo histórico favorável e, apesar da idade, Sheik foi trazido como reforço, mas apenas como uma intenção da diretoria de fazê-lo encerrar a sua carreira como jogador do clube do Parque São Jorge. Os salários não foram divulgados, mas conversas recentes apontam para um valor simbólico, que seria doado para alguma instituição de caridade.