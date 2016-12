Apresentado no Criciúma, Deivid projeta acesso e avisa: “É obrigação subir”

Deivid estreará em casa no dia 29 de janeiro, diante do Avaí, pelo Campeonato Catarinense | Foto: Caio Marcelo / Criciúma E.C.

Deivid foi apresentado oficialmente como novo técnico do Criciúma. Ele chegou para comandar o time na temporada 2017 na tarde desta terça-feira (13) no estádio Heriberto Hülse. Com contrato de um ano, o ex-atacante de 37 anos chega para substituir Roberto Cavalo, que pediu demissão no fim de novembro.

O novo comandante do time catarinense já tem, inclusive, a primeira grande meta no clube: o acesso à Série A. “Estamos indo para o terceiro ano na segunda divisão e no próximo é obrigação subir. Os jogadores precisam ter isso em mente”, avisou Deivid.

Além da disputa da Série B, o Tigre terá pela frente as disputas do Campeonato Catarinense, da Copa da Primeira Liga e da Copa do Brasil.

Para o treinador, o Criciúma precisa angariar o espaço que merece entre os principais clubes do futebol brasileiro. “Temos de colocar o Criciúma onde merece. A gente não pode se acostumar a disputar a Série B. Com a estrutura que tem, precisa disputar a Série A e as principais competições. Não vi pra cá para ser mais um, vir pra fazer história e deixar um legado”, afirmou.

Deivid disse ainda que não veio para Santa Catarina pelo dinheiro, mas sim pelo desafio profissional. “Quero deixar um trabalho bem feito e a longo prazo”, declarou.

Apoio da cidade

Durante a entrevista coletiva realizada no estádio Heriberto Hülse, o novo técnico clamou pelo apoio da cidade de Criciúma. Deivid disse que não quer ir para os jogos e ver 5 mil pessoas, mas sim de 15 mil para cima, já que isso mostrará que o trabalho estará sendo bem visto pela torcida.

“Vamos precisar da cidade abraçando a equipe, do torcedor e de quem atua no clube. É um evento muito importante para a cidade participar de uma Série A”, estimou Deivid.

Para conquistar o acesso a primeira divisão, o treinador citou os exemplos da Chapecoense, campeã da Copa Sul-Americana deste ano, do São Caetano vice-campeão da Libertadores de 2002 e do Santo André, vencedor da Copa do Brasil de 2004. “Por que a gente não pode fazer isso? É mentalidade. O sonhar grande e o sonhar pequeno dão o mesmo trabalho. Então temos de sonhar grande”, contou.

A estreia de Deivid no comando do Criciúma está prevista para o dia 25 de janeiro, quando enfrenta o Fluminense, no Rio de Janeiro, na rodada de abertura da Copa da Primeira Liga. O debute em casa será quatro dias depois diante do Avaí, pelo Campeonato Catarinense.