Presidente do Criciúma descarta retorno do lateral-direito Suéliton

Suéliton vestiu a camisa do Criciúma em 2013 (Foto: Lucas Colombo/A Tribuna)

Antigo sonho do Criciúma, o retorno do lateral-direito Suéliton ficará para uma próxima oportunidade. Atualmente no Goiás, o defensor negociou com o Tigre nos últimos dias, mas a demora em dar a resposta final fez com que a direção catarinense abandonasse a negociação nesta quarta-feira (21).

Em entrevista à Rádio Eldorado, o presidente do clube, Jaime Dal Farra, explicou que aguardava a resposta final do atleta no fim da última semana. Sem sucesso, estabeleceu prazo até terça-feira (20). Conforme Dal Farra afirmou, o lateral alegou ter propostas de outras cinco equipes, razão que fez com que o Tigre abrisse mão da negociação, tendo em vista que não é do interesse da direção entrar em leilão por qualquer jogador.

Conforme o portal Eh Futebol, sem Suéliton, o clube deve focar as atenções em Maicon Silva, que passou pelo Tigre entre 2014 e 2015.

Suéliton defendeu o Criciúma em 2013, sendo campeão estadual e participando da campanha que manteve a equipe na primeira divisão brasileira. O lateral participou de 49 jogos pelo Tigre, marcando dois gols, recebendo 15 cartões amarelos e um vermelho. Desde então, passou por Atlético Paranaense, Joinville, Figueirense e Goiás, sem repetir o mesmo sucesso.