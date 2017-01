Maicon Silva exalta técnico Deivid em apresentação no Criciúma: “Um trabalho diferente”

Maicon Silva chega por empréstimo até o fim de 2017 | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Após duas temporadas, o lateral-direito Maicon Silva, de 28 anos, voltou a vestir a camisa do Criciúma nesta segunda-feira (16). O defensor, que chega por empréstimo de um ano do Londrina, foi apresentado para a imprensa no Centro de Treinamentos.

“Fiquei feliz em voltar, porque se você está voltando a um lugar é porque deixou coisas boas, fez por onde e teve reconhecimento”, declarou Maicon durante entrevista coletiva.

O lateral é um dos três reforços já oficializados pelo Criciúma. Antes dele, o meio-campista Caíque Valdívia e o atacante Pimentinha haviam sido confirmados. Eles reforçam o técnico Deivid, que em sua segunda passagem nesta nova função, foi bastante elogiado por Maicon. “O trabalho dele é diferente. É um trabalho inteligente. Todos gostam quando veem algo diferente, ficam mais entusiasmados e prestam mais atenção em tudo. É uma forma que muitos clubes já adotam”, descreveu.

Até o momento, Maicon Silva é o único lateral-direito do elenco carvoeiro. Entretanto, o atleta disse que terá de mostrar serviço para fazer um bom ano. Além disso, ele projeta uma boa parceria com Pimentinha, que vem atuando pela ponta direita. “A gente tem conversado porque cada um precisa saber a forma de cada um jogar, de receber a bola. Estamos conversando para ter esse entrosamento na hora dos jogos”, explicou o atleta.

Maicon Silva vestiu a camisa do Criciúma em 46 jogos entre 2014 e 2015. Neste período, marcou dois gols e recebeu quatro cartões amarelos. Em 2016, teve apagadas passagens por Vitória e Ceará, ambas por empréstimo do Londrina.

Caio Rangel chegando

Outro atleta que está desembarcando no estádio Heriberto Hülse é o ponta-direita Caio Rangel, de 21 anos. Formado no Flamengo, o jovem atleta estava no Cruzeiro por empréstimo do Cagliari, da Itália, clube que detém os direitos até junho de 2018, e chega a pedido de Deivid, que acompanhava o desempenho do garoto na base da Raposa.

Caio Rangel está em Criciúma desde o fim da última semana, passou pelos exames médicos e físicos e vem trabalhado separadamente dos demais atletas até retomar a forma física.

A estreia carvoeira na temporada será no dia 24, contra o Fluminense, no jogo de abertura da Copa da Primeira Liga. A partida, entretanto, ainda não tem local definido e a tendência é que seja em Juiz de Fora.