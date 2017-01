Criciúma e Caxias empatam no último jogo-treino antes da estreia das equipes

INCIDENCIAS: Jogo treino de pré-temporada, realizado na quarta-feira (18), no Centro de Treinamentos do Criciúma

Criciúma e Caxias ficaram no empate por 1 a 1 em jogo treino realizado na tarde desta quarta-feira (18), no Centro de Treinamentos do clube catarinense. O Tigre saiu na frente com Alex Maranhão na primeira etapa, mas cedeu o empate no 2º tempo, com gol de Wagner.

Para o Criciúma, o jogo treino desta quarta-feira foi o primeiro e último teste antes da estreia na temporada, programada para acontecer no dia 24, contra o Fluminense, em Juiz de Fora, pela Copa da Primeira Liga. Já para o Falcão foi o último compromisso antes do debute no Campeonato Gaúcho, que acontecerá no dia 30, contra o Novo Hamburgo, no estádio do Vale.

Empate entre os titulares

O jogo treino foi disputado pelos titulares por 60 minutos, enquanto 40 minutos foram reservados aos jogadores reservas.

No período em que os titulares estiveram em campo, o Criciúma largou em vantagem com cinco minutos de atividade. Maicon Silva, lateral recém-contratado, avançou pela direita e cruzou, Jheimy fez um corta-luz e Alex Maranhão disparou para o gol, sem chances para Marcelo Pitol.

Pelo mesmo lado direito, o Caxias buscou o empate na etapa final. Júlio César escapou pela ponta e cruzou rasteiro para Wagner, que concluiu em gol. A bola ainda desviou em Raphael Silva, tirando o goleiro Luiz do lance.

Na primeira hora de atividade (os primeiros 45 minutos + os primeiros 15 da etapa final), o técnico do Criciúma, Deivid, mandou a campo a formação que vinha trabalhando nas atividades anteriores: Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira; Pimentinha, Alex Maranhão e Pitbull; Jheimy.

Já o Caxias, de Luiz Carlos Winck, atuou na primeira parte do jogo treino com Marcelo Pitol; Thiago Machado, Geninho, Jean e Márcio Goiano; Marabá, Elyeser; Wagner, Júlio César e Nicolas; Jajá.

Passada a primeira hora de atividade, Deivid e Winck trocaram todos os titulares, o que fez com que o rendimento das equipes diminuísse. Com isso, o 1 a 1 foi mantido no placar até o término do jogo treino.