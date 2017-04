Volante do Mirassol, Paulinho é o primeiro contratado pelo Criciúma para disputa da Série B

Paulinho já defendeu o Tigre no ano de 2015 | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma

O Criciúma já tem o primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro da Série B: é o volante Paulinho, de 27 anos, que vestiu a camisa do Tigre em 2015 e defendia o Mirassol no Campeonato Paulista. Através do site oficial, o clube catarinense confirmou na tarde desta quarta-feira (12) que o atleta é aguardado no Sul do estado para a realização de exames físicos para, enfim, firmar contrato até o fim da temporada.

Em 2017, Paulinho disputou 11 jogos, todos como titular no Mirassol, não marcou nenhum gol e recebeu três cartões amarelos. Duas temporadas atrás, quando vestiu a camisa do Criciúma pela primeira vez, participou de 11 partidas, não fez nenhum gol e foi dispensado antes do término da Série B daquele ano.

No Criciúma de 2017, Paulinho terá como concorrentes de posição os atuais titulares Barreto, Douglas Moreira e Ricardinho. A Série B começa para o Tigre no dia 13 de maio, quando recebe o Santa Cruz, no estádio Heriberto Hülse, a partir das 16h20min.

João Henrique renova

Além de Paulinho, o Criciúma confirmou a renovação de contrato do meia-atacante João Henrique, de 23 anos, até o fim do ano. O vínculo do atleta iria até o término do Campeonato Catarinense. Nos últimos dias, ele chegou a ser especulado no Brasil de Pelotas, mas todas as partes negaram o suposto interesse. Nesta temporada, ele participou de 11 partidas, sendo apenas duas como titular, e ainda não marcou nenhum gol.