Alisson Farias e Márcio Goiano são regularizados e podem estrear pelo Criciúma

Tigre treinou nesta segunda (26) (Foto: Divulgação/Criciúma)

O Criciúma já pode contar com Alisson Farias e Márcio Goiano para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois atletas tiveram nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta segunda-feira (26) e já estão regularizados para a sequência da temporada.

Entretanto, para sexta-feira (30), no confronto diante do Vila Nova, em Goiânia, pela 11ª rodada da competição, apenas Alisson deverá ser aproveitado pelo técnico Luís Carlos Winck. “O Márcio Goiano necessita de tempo para evoluir em aspectos físicos e o Alisson vinha jogando, treinando normalmente”, explicou o preparador físico Luciano Ilha, em entrevista coletiva realizada no Centro de Treinamentos do clube na tarde desta segunda.

Márcio, de 32 anos, é lateral-esquerdo e veio do Caxias em definitivo, a pedido de Winck, que foi seu comandante no Rio Grande do Sul. A posição vem sendo um problema na equipe, já que Marlon, revelação do clube, passa por mau momento e perdeu a titularidade para o zagueiro Diego Giaretta, que vem atuando improvisado.

Já Alisson, de 21 anos, é meia-atacante e chega por empréstimo do Internacional até o término da temporada. Nos últimos meses, ele esteve jogando em Portugal, no Estoril, também por empréstimo da equipe gaúcha. O acerto com o jovem atleta chegou a ficar em xeque, pois após treinar um dia, ele faltou ao treinamento seguinte, dando a entender que não ficaria. Porém, em seguida, houve o acerto com o clube e ele vestirá a camisa carvoeira.

Vale ressaltar que o Criciúma ainda aguarda a regularização do atacante Moisés, de 28 anos. Ele chegou na última semana e já treina com o elenco. Ilha, porém, adiantou que um trabalho físico mais detalhado deve ser feito com o atleta antes que estreie.

Caio Rangel

Enquanto aguarda para estrear alguns jogadores, o clube vive a expectativa da definição da situação de Caio Rangel, que vem sendo titular desde o início da Série B. O atacante terá o contrato de empréstimo encerrado na sexta-feira (30), exatamente dia do jogo contra o Vila Nova, em Goiânia.

O atleta tem vínculo com o Cagliari, da Itália, que o emprestou ao Cruzeiro, que o repassou ao Tigre. O time mineiro não poderá emprestá-lo novamente e a negociação terá que ser direta dos italianos ao Criciúma. Neste meio tempo, houve um interesse da Chapecoense no atleta.