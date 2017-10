Criciúma supera Londrina de virada e ainda sonha com G-4 na Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, sendo disputada no estádio Heriberto Hûlse, para 2660 pagantes.

O Criciúma segue sonhando com o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em casa, na tarde deste sábado (07), os comandados de Beto Campos venceram o Londrina de virada pelo placar de 2 a 1 e estão há apenas seis pontos do 4º colocado, o Ceará. Alex Maranhão e Lucão garantiram a virada para o time da casa. Negueba abriu o placar para o time visitante.

Com o resultado o Criciúma chega aos 42 pontos, mantendo a 8ª colocação, mas diminui para seis pontos a diferença para o G-4. Já o Londrina perde uma posição e agora soma 37 pontos na 10ª colocação. Na próxima rodada as duas equipes jogam fora de casa. O Tigre encara o Paraná na sexta-feira (13), às 20h30. No mesmo dia o Tubarão visita o Juventude em Caxias do Sul/RS, às 21h30.

Primeiro tempo de alta intensidade

Jogando diante de seu torcedor o Criciúma foi pra cima do Londrina desde o primeiro minuto. A primeira grande chance de gol veio aos sete minutos. Após cobrança de falta de Alex Maranhão, Nino desviou de cabeça obrigando o goleiro César fazer uma grande defesa. Mesmo sofrendo pressão o time visitante não se intimidou e conseguiu abrir o placar quatro minutos mais tarde. Carlos Henrique fez a jogada pelo lado direito e cruzou para Negueba, que venceu a marcação e tocou para o fundo das redes.

Após o gol o Criciúma continuou criando chances, mas acabava dando espaçou para o contra-ataque do Londrina. Carlos Henrique perdeu a chance de ampliar a vitória aos 25 minutos. O atacante recebeu bom passe e arriscou a finalização, mas Luiz fez boa defesa. A resposta do Tigre veio com Alex Maranhão aos 29 minutos. Silvinho roubou a bola e cruzou para o camisa 10, que acabou finalizando com muito perigo, mas para fora.

O empate veio aos 45 minutos. Alex Maranhão, em um carrinho, roubou a bola de Dirceu e ficou cara a cara com o goleiro e finalizou para deixar tudo igual antes do intervalo.

Criciúma garante virada e se fecha na segunda etapa

Mesmo sem alterações no intervalo as duas equipes mantiveram o alto desempenho no início do segundo tempo, criando chances reais de gols. E não demorou muito para o Criciúma vira para cima do Londrina. Aos quatro minutos Alex Maranhão cobrou escanteio na cabeça de Lucão, que desviou para colocar os donos da casa em vantagem.

Percebendo o mal momento da equipe na partida, Claudio Tencati, treinador do Londrina, colocou em campo Marcinho na vaga de Rômulo, que levou perigo ao gol de Luiz logo na primeira participação em campo. O Londrina cresceu no jogo e até criou mais chances, mas acabava esbarrando no bom sistema defensivo do Criciúma. Aos 32 minutos, após cruzamento de Lucas Ramon, a bola sobrou com William Henrique, que finalizou de primeira, mas mandou para fora.