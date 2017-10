Criciúma começa limpa no elenco e dispensa quatro atletas

Google Plus

Do quarteto, Jonatan foi o mais aproveitado | Foto: Fernando Ribeiro | Criciúma E.C.

O volante Jonatan Lima, os meias Alisson Farias e Erick Flores e o atacante Fabinho Alves não integram mais o elenco do Criciúma. Sem grandes aspirações na reta final de Série B, a diretoria do clube catarinense começou a limpa no elenco e, em função disso, dispensou os quatro atletas na tarde desta segunda-feira (23).

“A justificativa é o comportamento técnico. Estamos fazendo uma avaliação do elenco e já vamos começar a montagem da equipe. Vamos procurar usar nossos atletas nos próximos jogos”, explicou o diretor-executivo Edson Gaúcho.

Dos quatro atletas liberados pelo clube, Jonatan foi o mais utilizado. O volante, indicado por Luiz Carlos Winck, ex-técnico do time, atuou por 14 jogos, ou 945 minutos. Outro atleta trazido por Winck foi Alisson Farias, que participou de sete partidas - 324 minutos.

Já Erick Flores e Fabinho Alves vieram ainda na época de Deivid no comando técnico, mas pouco jogaram. O primeiro fez 13 jogos, apenas 619 minutos, enquanto o segundo esteve presente em sete partidas, totalizando 195 minutos.

“Não adianta justificarmos algumas derrotas ou maus resultados em cima dos atletas que estão saindo. Seria covardia. Quem perdeu foi todo mundo”, justificou Edson.

O dirigente também confirmou que recebeu informações de possíveis problemas extracampo dos atletas dispensados. “Você sempre recebe algumas coisas, mas não podemos ter certeza, também não há provas de que o atleta estava naquele local. Não podemos simplesmente acusar um atleta. É uma decisão técnica, que são atletas que não nos ajudariam mais”, disse.

Quanto a novas dispensas, o dirigente adiantou que vai aguardar o andamento dos jogos e a confirmação da permanência na segunda divisão para aí sim ver o que fazer com alguns atletas, especialmente aqueles que não pertencem ao Tigre.

Com três derrotas consecutivas na Série B, o Criciúma está na 9ª colocação, com 42 pontos. O G4, que era a principal meta dentro do clube, ficou 11 pontos atrás, enquanto para a zona de rebaixamento, que era assunto descartado, está a sete de distância.